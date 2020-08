Hannover

Bei einem Sondereinsatz gegen PS-Protzer haben Beamte des Polizeikommissariats Limmer in der Nacht zu Sonntag zahlreicher Verstöße festgestellt. Eigene Erkenntnisse, aber auch Beschwerden von Anwohner über zu laute Fahrzeuge, hatten die Ermittler veranlasst, an mehreren Stellen Kontrollen durchzuführen.

Insbesondere auf dem Bremer Damm (Nordstadt) wurden fast zwei Dutzend Temposünder per Lasermessung ertappt. Vier von ihnen müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Den Rekord stellte ein Transporterfahrer auf: Der 50-Jährige war mit Tempo 115 unterwegs, erlaubt sind an der Stelle nur 60 Kilometer pro Stunde. Neben einem einmonatigen Fahrverbot erwarten ihn noch zwei Punkte in Flensburg und 240 Euro Bußgeld.

Krachmacher am Maschsee

In den Bereichen Kötherholzweg ( Linden-Nord) und dem Rudolf-von Bennigsen-Ufer am Maschsee (Südstadt) hatten die Fahnder in erster Linie Krachmacher der Poserszene im Visier. Dabei zogen sie unter anderem einen 18-Jährigen mit einem VW Golf IV aus dem Verkehr. Der Auspuff des Wagens war manipuliert, weshalb die Betriebserlaubnis erloschen war.

Bei insgesamt 15 überprüften Fahrzeugen wurden am Ende fünf mündliche Verwarnungen erteilt, zwei Mängelmeldungen aufgenommen sowie fünf Gefährderansprachen durchgeführt. Zudem stellte die Polizei einen Handyverstoß fest.

Von Andreas Krasselt