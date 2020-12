Hannover

Die Polizei in Hannover ist nach Hinweisen von Nachbarn im Stadtteil Bothfeld auf eine Wohnung gestoßen, in der Cannabis (Hanf) angebaut wurde.

In einem Mehrfamilienhaus in Bothfeld in der Straße Meierwiesen soll es im Treppenhaus häufig nach Marihuana gerochen haben – am Freitagabend ging dann eine entsprechende Meldung bei der Polizei ein.

Mehr als nur geraucht

Der 34-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung räumte gegenüber der Polizei zunächst ein, dass er einen Joint geraucht habe. Weitere geringe Mengen Betäubungsmittel würden sich in seinem Auto befinden. Gemeinsam mit den Polizeibeamten ging es dann zu seinem Auto, wo er ihnen ihnen eine Plastikdose mit 21,6 Gramm Marihuana aushändigte.

Laut einer Polizeisprecherin stießen die Beamten auf Hinweise, die vermuten ließen, dass da mehr dahinter steckte – etwa ein Buch mit Hinweisen zum Cannabis-Anbau Zuhause. Der Mann wurde daher vorläufig festgenommen, sein Auto und seine Wohnung nach einem telefonisch eingeholten richterlichen Beschluss und mit Unterstützung der Kriminalpolizei durchsucht.

Professioneller Anbau

Ergebnis: In zwei Zimmern fanden die Beamten große Pflanzzelte. Eines maß vier Meter mal drei Meter und war zwei Meter hoch, nahm laut Polizei damit „nahezu den ganzen Platz im Zimmer“ ein. In dem Zelt seien „25 Pflanzen in voller Blüte“ gewesen. Das Zelt sei „mit professioneller Abluftanlage, Beleuchtungseinrichtung für Pflanzen sowie mit einem Bewässerungssystem“ ausgestattet gewesen. Weitere fünf jüngere Hanf-Pflanzen seien in einem zweiten Zelt in dem zweiten Zimmer der Wohnung gewesen.

Die insgesamt 30 Cannabis-Pflanzen wurden neben anderen Beweismitteln, wie eine Lektüre über Marihuana-Aufzucht und eine Feinwaage, beschlagnahmt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Man auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder frei gelassen.

