Hannover

Am Dienstag hat auch die Polizeidirektion ihre Bilanz des bundesweiten Kontrolltages gegen Maskenverweigerer vorgestellt (NP berichtete).

Insgesamt seien am Montag in der Stadt Hannover 179 Personen auf die Notwendigkeit des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes hingewiesen worden, so ein Sprecher. 110 Ordnungswidrigkeitenverfahren seien eingeleitet worden. Im Umland führten die Beamten 189 Ansprachen durch und leiteten fünf Verfahren ein.

Fazit: Der überwiegende Teil der Bevölkerung würde sich an die Maskenpflicht halten. Auch die Reaktionen auf die Kontrollen seien überwiegend positiv gewesen. Und die angesprochenen Maskenverweigerer wie auch diejenigen, die ihre Masken falsch trugen, hätten sich größtenteils einsichtig gezeigt.

Von Andreas Krasselt