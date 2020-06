Hannover

Erneuter Schlag gegen hannoversche Drogendealer: Die Polizei konnte bei den Durchsuchungen von fünf Wohnungen insgesamt fast ein Kilogramm Marihuana sicher stellen.

Im Visier der Fahnder stand bereits seit Längerem ein 18-Jähriger, der im Verdacht stand, mit Marihuana zu handeln. Beim Amtsgericht erwirkten sie Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen von mutmaßlichen Abnehmern in den Stadtteilen Bothfeld, Limmer, List und Mitte. Am Mittwoch schlugen die Ermittler zu.

Den größten Fund machten sie dabei in der Wohnung des Hauptverdächtigen – allerdings mussten sie zuvor die Wohnungs- und eine Zimmertür aufbrechen. Denn als die Fahnder an der Tür klingelten und klopften, taten die Bewohner so, als wären sie nicht zu Hause. Still genug waren sie jedoch nicht, denn die Beamten hörten verdächtige Geräusche aus der Wohnung, deren Zugang sie dann gewaltsam öffneten. Bei einem 20-jährigen Mitbewohner des 18-Jährigen stellten sie mehr als 908 Gramm Marihuana sicher.

Auch in einer anderen Wohnung entdeckten sie eine größere Menge der Droge. Die Tüte mit dem Marihuana mussten sie allerdings erst von der Straße aufsammeln, da der Besitzer sie kurzerhand aus dem Fenster geworfen hatte. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren gegen mehrere Verdächtige ein, Festnahmen gab es aber nicht.

