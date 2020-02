Polizei muss AfD-Veranstaltung schützen

Hannover

Nächster Protest gegen die AfD: Bei einer Sitzung des AfD-Ortsvereins am Donnerstagabend am Lister Turm ist es nach Angaben der Polizei zu einer Versammlung von Gegnern der Rechtspartei gekommen. Die Protestierenden – nach Angaben der Polizei etwa 30 Personen, hätten versucht, die Versammlung zu stören. Daraufhin habe ein AfD-Vertreter gegen 20 Uhr die Polizei alarmiert, die zum Schutze der Versammlung mit etwa 20 Fahrzeugen und 40 Beamten ausgerückt sei. Die Demonstranten seien jedoch friedlich geblieben, so ein Polizeisprecher.

Von mlg