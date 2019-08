HANNOVER

Der Polizei ist es gelungen, einen Trickdieb zu fassen. Der 38 Jahre alten Mann aus Lehrte hatte Handwerksarbeiten und Dienstleistungen angeboten, und als er in den Wohnungen vornehmlich von Rentnern war, raubte er sie aus, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann sitzt jetzt in U-Haft, zwei Komplizen (21 und 27 Jahre) wurden wieder freigelassen. Geschnappt wurde das Trio am vergangenen Donnerstag.

Die falschen Handwerker raubten Senioren meistens Geld

Vorausgegangen waren umfangreiche Nachforschungen der Ermittlungsgruppe "Trick" zusammen mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim gegen den 38-Jährigen Hauptverdächtigen und seine beiden Mittäter wegen banden- und gewerbsmäßigen Diebstahls. Am vergangenen Donnerstag schlugen die Ermittler dann zu, den Hauptverdächtigen trafen sie in dessen Wohnung an der Hildesheimer Straße in Laatzen an.

Der Lehrter hatte mit seinen Komplizen in der Region Hannover, vorrangig im Raum Lehrte, Dienstleistungen und Handwerkertätigkeiten angeboten, so die Polizei weiter. Die Leistungen umfassten etwa Gartenpflege, Hochdruckreinigerarbeiten sowie Wasserwerker- und Schornsteinfegerleistungen. Durch diese Angebote gelangten die Täter in die Wohnungen und Häuser von Senioren, raubten dann in mehreren Fällen Bargeld und Wertgegenstände aus den Räumlichkeiten.

Polizei stellt Tatkleidung und Hiebwaffen sicher

Knapp einen Monat dauerte die Ermittlungsarbeit der Beamten, dann nahmen sie den 38-Jährigen in der vergangenen Woche fest. Bei den Wohnungsdurchsuchungen des 38-Jährigen und seiner Komplizen fanden die Ermittler dann umfangreiches Beweismaterial wie Handy, Tatkleidung sowie zwei Hiebwaffen. Darüber hinaus beschlagnahmten die Beamten zwei Fahrzeuge. Ein Richter des Amtsgerichts Hildesheim erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 38-Jährigen. Seine Komplizen kamen wieder auf freien Fuß. Die Auswertung des sichergestellten Materials und der Gegenstände sowie die weiteren Ermittlungen dauern an, teilte die Polizei weiter mit.

Von Andreas Voigt