Hannover

Der Bundespolizei ist am Hauptbahnhof Hannover ein gesuchter Straftäter ins Netz gegangen. Der 57-Jährige war schwarz in einem ICE gefahren. Bei der Überprüfung des Rumänen stellte sich heraus, dass er in Deutschland 15 Alias-Namen benutzte und schon viermal im Knast gesessen hat.

Wie Polizeisprecher Martin Ackert am Freitag mitteilte, war der 57-Jährige am Donnerstagnachmittag in einem ICE aus Köln unterwegs. Weil er kein Ticket hatte, wurde die Bundespolizei gerufen. Vor dem Zugbegleiter war der Mann, der keinen Wohnsitz hat, geflüchtet: Er hatte sich in der Toilette des ICE verschanzt. Am Hauptbahnhof Hannover holten ihn Bundespolizisten aus dem Zug.

In drei Bundesländern gesucht

In der Wache offenbarte sich die kriminelle Vita des 57-Jährigen. Er bringt es auf vier Haftstrafen und 15 Falschnamen, mit denen er in Deutschland unterwegs war. Er wurde auch schon einige Male von der Polizei „erkennungsdienstlich“ behandelt: Acht Mal nahmen Beamte bereits von ihm Fingerabdrücke. Aktuell wird er in Niedersachsen, Hamburg und Rheinland-Pfalz gesucht. Die Vorwürfe lauten auf Diebstahl und Schwarzfahren.

Der Rumäne wurde in Hannover Gewahrsam genommen und wartet nun auf sein beschleunigtes Verfahren bei Gericht.

Von Britta Mahrholz