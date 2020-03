Hannover: Polizei schnappt Einbrecher in rosafarbenen Damenschuhen

Hannover

Die Polizei hat in Wettbergen einen Einbrecher der speziellen Art festgenommen. Der 33-Jährige war in ein Reihenendhaus eingestiegen und hatte dort rosafarbene Damenschuhe gestohlen. Die Beamten stellten ihn in der Nähe des Tatorts – die Beute trug der Mann dabei an den Füßen.

Tatort Grandeweg in Wettbergen: Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren Zeugen bereits am Dienstag gegen 21.30 Uhr auf eine verdächtige Person aufmerksam geworden. Der Mann öffnete durch ein gekipptes Fenster die Eingangstür des Hauses.

Täter lässt eigene Schuhe zurück

Er gelangte in den Hausflur. Dort durchwühlte der Einbrecher ein Schuhregal. Der Mann nahm mehrere Paar mit. Sein eigenes Schuhwerk ließ er am Tatort zurück.

Einer Streife fiel in der Nähe des Reihenendhauses der 33-Jährige auf. Die Beamten stellten fest, dass er ein rosa-weißfarbenes Paar Damenschuhe trug – dieses war zuvor in dem Gebäude geklaut worden.

Motorrad ebenfalls gestohlen

Der Verdächtige schob außerdem ein Motorrad. Die Yamaha war nur wenigen Minuten zuvor an der Tresckowstraße/Ecke Schneppenhorststraße gestohlen worden.

Offenbar hatte der Mann einen richtigen Beutezug hingelegt. Unweit des Tatortes entdeckten die Beamten weiteres Diebesgut, das zum Abtransport bereit lag. Die Sachen stammten aus mehreren Gartenschuppen am Kirchnerweg, die am selben Abend aufgebrochen worden waren.

Einbrecher in U-Haft

Bei einer Durchsuchung des Täters fanden die Polizisten weiteres Diebesgut – unter anderem Akkuschraubaufsätze. Das Werkzeug konnte bislang keiner Tat zugeordnet werden.

Der 33-Jährige wurde festgenommen und zum Polizeikommissariat Ricklingen gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Dieser schickte den Mann in Untersuchungshaft.

Polizei sucht weitere Geschädigte

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass es am Dienstagabend zu weiteren Straftaten gekommen ist. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05 11/109 30 17 zu melden.

Von Britta Mahrholz