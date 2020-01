245 Betrunkene auf E-Rollern in Hannover unterwegs

Hannover

Das Amtsgericht Hannover hatte erst in der vergangenen Woche erstmals einen E-Rollerfahrer wegen einer Trunkenheitsfahrt zu einem Führerscheinentzug und einer hohen Geldstrafe verurteilt. Nach der aktuellen Statistik, die die Polizei Hannover am Montag veröffentlichte, ist das Fahren mit einem E-Roller unter Alkoholeinfluss in Stadt und Umland von Hannover keine Seltenheit. Seit der letzten Bekanntgabe der Statistik Mitte Oktober bis zum 31. Dezember sind weitere 128 Fälle hinzugekommen. Seit der Zulassung der E-Scooter Mitte Juni 2019 bis 31.Dezember registrierte die Polizei damit insgesamt 245 Trunkenheitsfahrten.

Von diesen 245 Fällen registrierte die Polizei bei 153 Fahrern einen Promillewert von mehr als 1,1 beziehungsweise sie waren entweder an einem Verkehrsunfall mit einem geringeren Wert beteiligt oder wiesen alkoholbedingte Ausfallerscheinungen auf. Auf die Fahrer könnten nun drastische Strafen kommen. Der 22 Jahre alte E-Scooterfahrer, der vom Amtsgericht verurteilt wurde, hatte 1,2 Promille im Blut, er muss seinen Führerschein für acht Monate abgeben und zusätzlich 1250 Euro zahlen. Der Mann war einer Polizeistreife in Hannovers Innenstadt aufgefallen, weil er verbotenerweise mit dem E-Roller durch eine Fußgängerzone gefahren war.

Elektroroller sind rechtlich wie ein Auto zu sehen

Hintergrund: Man braucht keinen Führerschein, um auf einem E-Roller durchzustarten, dennoch ist der E-Scooter nach der Straßenverkehrsordnung ein Kraftfahrzeug – mit allen Konsequenzen. Deshalb werden E-Scooter-Fahrer rechtlich wie Autofahrer behandelt, nicht wie Fahrradfahrer. Wer betrunken auf einem E-Roller erwischt wird, muss mindestens 500 Euro zahlen, für mindestens ein halbes Jahr den Führerschein abgeben und er bekommt drei Punkte in Flensburg. Anders ausgedrückt: Wer betrunken fährt, begeht eine Straftat. Ab 05, Promille liegt eine Verkehrsordnungswidrigkeit vor.

Trunkenheit ist vor allem in der City ein Thema

Zu den Trunkenheitsfahrten registrierte die Polizei in Stadt und Umland außerdem noch bis zum 31. Dezember 144 Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, eine für E-Scooter erforderliche Haftpflichtversicherung lag demnach nicht vor. Zudem gab es seit Mitte Juni 2019 noch 22 Fahrten unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Zahlen zu Verkehrsunfällen veröffentlicht die Polizeidirektion Hannover aufgrund der noch nicht veröffentlichten Verkehrsstatistik nicht. Die Trunkenheitsfahrten hatte die Polizei überwiegend in der hannoverschen Innenstadt und in der angrenzenden Südstadt registriert, die Verstöße gegen die Versicherungspflicht auch im Umland.

Von Andreas Voigt