Hannover

In Niedersachsen halten sich im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) die meisten Menschen an die zurzeit angeordneten Corona-Auflagen. Dieses Fazit hat die Polizei am Freitag nach einer landesweiten Kontrollaktion an Bahnhöfen und Haltepunkten sowie in Bussen, Zügen und Bahnen gezogen.

Demnach wurden am Donnerstag insgesamt rund 21.000 Fahrgäste und Passanten auf die Einhaltung der Hygieneauflagen überprüft. Dabei registrierten die Ordnungskräfte unter anderem rund 3000 Verstöße gegen die Maskenpflicht. Wie das Niedersächsische Innenministerium mitteilt, herrscht in Teilen der Bevölkerung aber auch noch viel Unkenntnis darüber, dass FFP2-Masken anstatt einfacher OP-Masken getragen werden müssen.

„Die Reaktionen auf die Kontrollen waren überwiegend positiv und freundlich“, sagt Innenminister Boris Pistorius (SPD). Nach den landesweiten Schwerpunktkontrollen betont der Innenminister aber auch: „Wer beispielsweise seine Maske am Kinn oder unter der Nase trägt, verhält sich nicht nur regelwidrig, sondern auch unsolidarisch und bringt sich und andere in Gefahr.“

Wegen der rund 3000 verzeichneten Verstöße und zahlreicher verhängter Bußgelder kündigt Pistorius eine Fortsetzung groß angelegter Kontrollaktionen im ÖPNV, in der Gastronomie und in Gewerbebetrieben an. „Die Vorkommnisse zeigen, dass die Notwendigkeit zur Sensibilisierung und Prävention weiterhin besteht“, sagt der Innenminister.

Mehr als 150 Verstöße gegen 3G-Regel

Lob gibt es seitens des Ministeriums vor allem für das umsichtige Verhalten von Schülerinnen und Schülern. Demnach wurde bei den Kontrollen sehr deutlich: Sie tragen ihre Masken besonders vorbildlich. Die Polizeibehörden registrierten an einem einzigen Tag aber auch mehr als 150 Verstöße gegen die 3G-Regel. In diesen Fällen konnten die überprüften Fahrgäste und Passanten weder eine vollständige Impfung oder Genesung nachweisen, noch einen negativen Corona-Test vorzeigen. Außerdem wurden laut Innenministerium wegen zwei mutmaßlich gefälschter Impfnachweise Strafverfahren wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung eingeleitet.

Eine übergeordnete Beobachtung der Polizei: Im Vergleich zu den Zügen wurden in Bussen deutlich mehr Verstöße festgestellt. Laut Innenministerium waren bei der landesweiten Kontrollaktion rund 1000 Polizisten gemeinsam mit den Ordnungsbehörden und Verkehrsunternehmen zu den Stoßzeiten des ÖPNV zwischen 6 und 9 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr im Einsatz. Kontrolliert wurde vorwiegend an Verkehrsknotenpunkten im Bereich von Bahnhöfen. Im Mittelpunkt stand die Sensibilisierung der Fahrgäste zur Einhaltung der 3G-Regel und der Maskenpflicht.

Mehr als 650 Verstöße in Hannovers Innenstadt

Überprüft wurde die Einhaltung der Corona-Regeln am Donnerstag aber nicht nur im ÖPNV. In der Innenstadt Hannovers kontrollierten Ordnungskräfte der Region und der Landeshauptstadt sowie der Polizei auch auf Weihnachtsmärkten, in Geschäften, Gaststätten, Fitnessstudios und bei Anbietern körpernaher Dienstleistungen. Dabei mussten die Einsatzkräfte schnell und flexibel reagieren: Während zunächst die Einhaltung der 2G-Regel im Mittelpunkt stand, seien gegen 18 Uhr die Kontrollen angepasst worden, teilt die Polizeidirektion Hannover mit. Nachdem das Oberverwaltungsgericht Lüneburg die 2G-Regel gekippt hatte, konnten überprüfte Personen auch mit der Vorlag eines negativen Corona-Tests die Einhaltung der dann gültigen 3G-Anordnung nachweisen.

Laut Polizeisprecher Dennis Schmitt überprüften die Kontrollteams bis etwa 20 Uhr insgesamt 381 Gaststätten und 279 Geschäfte des Einzelhandels. Dabei wurden von der Polizei insgesamt 627 Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Außerdem registrierten die Einsatzkräfte 21 Verstöße gegen die 3G-Regeln am Arbeitsplatz, zwei Verstöße gegen die ordnungsgemäße Kontaktdatendokumentation und erwischten einen Betrieb ohne ein notwendiges Hygienekonzept.

Von Ingo Rodriguez