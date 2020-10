Hannover

Die Berufung der Polizeidirektion Hannover vor dem Oberverwaltungsgericht ( OVG) Lüneburg ist gescheitert. Das Gericht hat Kläger Michael Ebeling in Sachen Überwachungskameras in vollem Umfang Recht gegeben.

Er hatte gegen 78 Standorte in Hannover geklagt, an denen Überwachungskameras standen. In erster Instanz hatte er gegen den Rechtsstreit überwiegend bereits gewonnen. Begründung: Die Überwachung ist nicht ausreichend kenntlich gemacht.

Es ging noch um Standorte

In dem Verfahren in Lüneburg ging es noch um fünf Standorte: Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, Bruchmeisterallee, Lister Platz, Schützenplatz und ZAG-Arena. Im Sprachjargon der Polizei sind das „Veranstaltungskameras“. Sie werden also nur bei größeren Events eingeschaltet.

Dennoch sprach der 11. Senat von einem „rechtswidrigen Zustand“. Denn es reiche nicht aus, Polizeistatistiken vorzulegen. Sie sollten einen Zusammenhang zwischen Veranstaltungen und einem erhöhten Kriminalitätsgeschehen belegen. Außerdem habe die Polizei nicht belegt, wann die Kameras eingeschaltet werden und welche Straftaten erfasst worden seien.

Rechtsstreit dauerte neun Jahre

Auch zur Kenntlichmachung verlor das Gericht ein paar Worte. Die Hinweise auf die Kameras an Pfosten sei auf Grund der Krümmung und der Vielzahl der angebrachten Aufkleber nicht deutlich genug.

Bis März 2020 hatte die Polizei auch noch zwei Kameras am Königsworther Platz und am Theodor-Heuss-Platz in Betrieb. Auch ihre Einschaltung stufte das OVG als rechtswidrig ein. Am Königsworther Platz lief die Kamera ständig, die Bilder wurden für fünf Tage gespeichert. Am Theodor-Heuss-Platz zeichnete die Kamera nur gelegentlich auf, zum Beispiel bei großen Veranstaltungen. Diese Kameras sollten 2021 wieder in Betrieb gehen.

Nach der Klage vor dem Verwaltungsgericht Hannover hatte die Polizei 51 Kamerastandorte aufgegeben beziehungsweise auf andere Behörden übertragen. Bürgerrechtler Michael Ebeling: „Ich bin froh, dass dieser Prozess nach neun Jahren endlich zu Ende ist. Ich freue mich über das Urteil. Wir werden an dieser Sache dran bleiben.“

