Hannover: Polizei löst illegale Demonstration am Maschsee auf

Illegale Demo am Maschsee aufgelöst: Die Polizei hat am Freitag einen Protest gegen Kapitalismus und Rüstung beendet. Die Zusammenkunft am Nordufer war zuvor bei der Behörde nicht angemeldet worden.

Nur eine knappe halbe Stunde dauerte die Demo, dann wurde sie von der Polizei aufgelöst. „Zwischen 11.13 und 11.38 Uhr hatten sich am Maschsee zehn Teilnehmer mit einem Transparent versammelt“, erklärt Polizeisprecher Philipp Hasse. Auch in Corona-Zeiten müssten solche Proteste „zuvor angezeigt werden. Das war hier nicht der Fall“, so Hasse.

Anzeige gegen „Versammlungsleiterin“

Die Beamten lösten die Demo auf und machten eine „Versammlungsleiterin“ aus. Gegen die Frau wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsrecht geschrieben.

Der kleine Teilnehmerkreis hatte sich am Nordufer versammelt und strikt an die Corona-Abstandsregeln gehalten. Hasse: „Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz wurden nicht festgestellt.“

Von Britta Mahrholz