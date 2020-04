Strenge Kontrollen über Ostern – auch auf dem Wasser

HANNOVER

Picknick auf der Wiese oder Grillen im Park mit Freunden – ist wegen der Corona-Pandemie auch über die Osterfeiertage verboten und wird von der Polizei streng kontrolliert: „Die Überwachung und Durchsetzung der Regelungen im Kampf gegen das Corona-Virus genießt weiterhin hohe Priorität“, heißt es bei der Polizeidirektion Hannover unmissverständlich. Sie kündigte am Donnerstag über die Osterfeiertage bis einschließlich Montag deshalb sichtbare Präsenz in Stadt und Umland an.

Polizeivizepräsident Jörg Müller: „Die Maßnahmen werden nicht gelockert. Bei Verstößen werden wir weiterhin konsequent einschreiten." Das Land Niedersachsen hatte am Mittwoch einen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen vorgelegt. Die Höhe der Bußgelder zeige, welche Bedeutung dieses Thema habe,so Müller weiter. Die wichtigsten Regeln: Wer sich nicht an den Mindestabstand von 1,5 Metern im Freien hält, soll 150 Euro zahlen. Bei unzulässigen Treffen von mehr als zwei Menschen sind 200 bis 400 Euro pro Person fällig, wie aus dem vorgelegten Katalog weiter hervorgeht. Und: Restaurantinhaber, die entgegen der Regeln öffnen, müssen 4000 Euro bis 10.000 Euro zahlen. Wer sich dort zum Essen oder Trinken hinsetzt, riskiert ein Bußgeld von 150 Euro, hat das Land außerdem entschieden.

Polizeivizepräsident: „Mehrheit der Bürger befolgt die Regeln“

Der jetzt verabschiedete Bußgeldkatalog soll den Ordnungsbehörden vor Ort als Orientierung beim Festsetzen einer Strafe dienen, heißt es beim Krisenstab des Landes. Schon am vergangenen Wochenende hatte die Polizeidirektion Hannover zusätzliche Streifen losgeschickt und insbesondere die Naherholungsgebiete im Auge gehabt. Polizeisprecher Martin Richter: „Auch über Ostern haben wir die bekannten Plätze im Blick wie die Eilenriede, den Maschsee oder das Steinhuder Meer. Wir kennen die Orte, an denen es zu Ansammlungen kommt.“

Polizeivizepräsident Jörg Müller bewertet die bisherige Bilanz aber durchaus positiv: „Wir haben feststellen können, dass die Mehrheit der Bürger die Regeln befolgt. Wir appellieren daher weiterhin, die Vorschriften zu beachten.“ Wegen der weit verbreiteten Einsichtigkeit der Bürger hat die Region Hannover bisher auch auf ein generelles Betretungsverbot von Ausflugszielen verzichtet.

Polizei ist überall unterwegs – zu Fuß oder auf dem Pferd

Für die Feiertage rechnet die Polizei dennoch mit einem erhöhten Besucheraufkommen in Naherholungsgebieten in Stadt und Umland. Daher sind weiterhin mehr Polizeibeamte im Dienst, die speziell die Einhaltung der Allgemeinen Verfügungen kontrollieren. Und das nicht nur auf Streifenfahrt oder zu Fuß, sondern auch auf Rädern, Pferden oder in Booten auf dem Wasser.

Von Andreas Voigt