Hannover

Radfahrer, die den Radweg in der falschen Richtung benutzen, leben gefährlich. Nach der jüngst veröffentlichten Unfallstatistik der Polizeidirektion Hannover (NP berichtete) ist dies die zweithäufigste Ursache für Unfälle im Radverkehr, die ohnehin deutlich zugenommen haben. Dennoch erwischte die Polizei bei ihren Schwerpunktkontrollen in der vergangenen Woche 371 so genannte „Geisterradfahrer“ – mehr als ein Drittel aller festgestellten Verstöße und immerhin 25 Prozent aller kontrollierten Zweiradfahrer.

An der Aktionswoche vom 12. bis 16. April unter dem Slogan „Sicherheit im Radverkehr“ waren alle Dienststellen der Polizeidirektion in Stadt und Umland sowie die neu eingerichtete Fahrradstaffel beteiligt. Hintergrund war die Zunahme von Radunfällen, die mit der Zunahme des Radverkehrs wegen der Corona-Pandemie zusammenhängen dürfte.

Trotz kühler Witterung überprüften die Beamten insgesamt 1423 Radler und 57 Pedelecfahrer. Dabei ahndeten sie 912 Verstöße von Rad- und 30 von Pedelecfahrenden. Neben dem Fahren auf der falschen Seite gab es Rotlichtverstöße, verbotswidrige Nutzung des Handys, Kopfhörer im Ohr und das Befahren unzulässiger Bereiche.

Doch nicht nur Radfahrer waren im Visier der Ermittler. Sie konnten auch 146 Ordnungswidrigkeiten feststellen, die auf Kosten der Radler begangen wurden. Allein 54-mal wurde Radfahrern die Vorfahrt genommen, 14 Verstöße gab es wegen zu geringen Seitenabstands beim Überholen.

Von Andreas Krasselt