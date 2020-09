Hannover

Radfahrer bleiben im Straßenverkehr einer Dauergefahr ausgesetzt. Das hat die Polizei im Rahmen ihrer Aktionswoche „ Sicherheit im Radverkehr“ festgestellt. Eine Woche, vom 31. August bis 6. September, haben die Beamten in Stadt und Umland gezielt Verstöße von und gegenüber Radfahrern geahndet. Ergebnis: 994 Verstöße hatte es bei Radfahrern und 257 Verstöße von anderen Verkehrsteilnehmern zum Nachteil von Radfahrern gegeben.

132 Handyverstöße von Radfahrern

Im Einzelnen: Mehr als jeder dritte kontrollierte Radfahrer hat den Radweg in falscher Richtung benutzt. Etwa 170 Verstöße stellte die Polizei jeweils bei Vorfahrtsverletzungen und beim Befahren unzulässiger Bereiche wie Fußwege fest. Und: Auch Radfahrer nutzen wie Autofahrer immer noch häufig das Handy während der Fahrt – in der Kontrollwoche hat die Polizei 132 Handyverstöße geahndet. Neben diversen weiteren Ordnungswidrigkeiten verfolgte die Polizei auch 115 Fälle, bei denen ein vorhandener Radweg nicht genutzt worden ist.

Auch Fehlverhalten von Autos gegenüber Radfahrern hat es einige gegeben, so die Polizei weiter. Mit 74 Verstößen an der Spitze stand die Missachtung der Vorfahrt, gefolgt auf Platz zwei mit 37 Fällen das Vorbeifahren mit zu geringem Seitenabstand. Autofahrer müssen seit Ende April innerorts einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu Radfahrern und Fußgängern einhalten, wenn sie an ihnen vorbeifahren. Sollte der Abstand nicht einzuhalten sein, muss gegebenenfalls auf das Vorbeifahren verzichtet werden, so die Regelung.

E-Bike-Fahrer wurde mit Haftbefehl gesucht

Auch das kam vor: Im Zuge der Kontrollmaßnahmen wurde in der vergangenen Woche gegen 17.50 Uhr an der Vahrenwalder Straße/Ecke Arndtstraße in Hannovers Innenstadt ein 34-jähriger E-Bike-Fahrer angehalten. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Zudem fanden die Beamten 111,5 Gramm Amphetamine, die sie beschlagnahmten. Des Weiteren leiteten sie gegen den 34-Jährigen Ermittlungen wegen Fahrraddiebstahls und wegen des Handels mit nicht geringen Mengen von Betäubungsmitteln ein.

Von Andreas Voigt