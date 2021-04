Hannover

Bei einer groß angelegten Verkehrskontrolle in der vergangenen Woche hagelte es reichlich Bußgeldbescheide und Punkte in Flensburg. An mehreren Messpunkten in Stadt und Umland hatten sich die Beamten der Polizeidirektion Hannover zwischen dem 19. und 25. April zu unterschiedlichen Zeiten postiert. „Insgesamt wurden 1496 Fahrzeuge kontrolliert“, so Polizeisprecher Marcus Schmieder.

Bei fast der Hälfte waren Tempoverstöße festgestellt worden. Insgesamt waren 729 Autofahrerinnen und Autofahrer zu schnell gewesen, 401 von ihnen waren von stationären Blitzern erfasst worden, 328 hatten die Beamten rausgewunken, nachdem sie von mobilen Radargeräten erfasst worden waren.

Mit Tempo 97 durch 50er-Zone

Den größten Tempoverstoß leisteten sich am Sonntag sowohl eine 32-jährige BMW-Fahrerin als auch ein 40-jähriger VW-Fahrer in Stöcken. Beide rasten, allerdings unabhängig voneinander, mit 97 Kilometern pro Stunde durch eine Tempo-50-Zone. Überhaupt scheint der Bereich Stöcken besonders viele Autofahrer zum Gas geben zu verleiten. An der Messstelle an der Straße Am Leineufer im Zuge der B6 sammelten 29 Verkehrsteilnehmer insgesamt 33 Punkte ein.

Neben der Ahndung von Geschwindigkeitsübertretungen leitete die Polizei 189 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen anderer Verstöße ein. Darunter das Unterschreiten des Mindestabstandes und fehlerhaftes Überholen sowie eine Trunkenheitsfahrt. Außer den beiden Rekordhaltern aus Stöcken müssen noch zwei weitere Verkehrsteilnehmer neben dem Bußgeld mit einem Fahrverbot rechnen.

Von Andreas Krasselt