Hannover

Mithilfe eines Polizeihubschraubers und Hunden schnappte die Polizei am Mittwoch vier Männer. Sie hatten Altmetall von einem Firmengelände an der Wohlenbergstraße in Brink-Hafen klauen wollen.

Die Security des Unternehmens hatten den Einbruch gegen 1.10 Uhr bemerkt und sofort die Polizei alarmiert. Als diese eintraf, hatten die Sicherheitsleute einen Mann (40 Jahre alt) am Gelände bereits festgenommen. Per Hubschrauber und mit Polizeihunden gelang es, die weiteren drei Täter (23, 28 und 30 Jahre alt) auf dem Gelände zu stellen. Alle vier wurden vorläufig festgenommen und in Polizeigewahrsam gebracht.

Verdächtige bereits dem Richter vorgeführt

Auf dem Gelände stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Täter Altmetall zum Abtransport bereitgelegt hatten. Da die Männer alle ohne festen Wohnsitz sind, wurden sie am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover einem Richter im beschleunigten Verfahren vorgeführt.

Von Simon Polreich