Hannover: Polizei hebt Kokain-Bunker in Vahrenwald aus

Hannover

Schlag gegen Kokain-Händler in Hannover: Die Polizei hat in Vahrenwald einen 20-jährigen Albaner festgenommen und seinen Drogen-Bunker ausgehoben. Die Fahnder beschlagnahmten im Keller eines Wohnhauses an der Vahrenwalder Straße 128 Verkaufseinheiten Koks und 815 Euro mutmaßliches Dealgeld.

Die Polizei hatte in den vergangenen Wochen die Kontrollen in Vahrenwald verschärft. Im Fokus standen insbesondere der Vahrenwalder Platz, der Vahrenwalder Park und die U-Bahn-Station „Werderstraße“.

Anzeige

Drogen in den Mund gesteckt

Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten, fiel Beamten des Kommissariats Nordstadt am Mittwoch der 20-Jährige auf, der am gleichen Tag einige Male das Haus an der Vahrenwalder Straße verließ und sich weiße Kugeln – vermutlich Drogen – in den Mund steckte. Anschließend wurde er auf der Straße beim Rauschgift-Verkauf beobachtet. Merkwürdig: Der 20-Jährige hatte zwar einen Schlüssel zum Keller des Hauses. „Tatsächlich wohnt er dort aber nicht“, so Polizeisprecherin Natalia Shapovalova.

Auf Anordnung eines Richters durchsuchten die Fahnder am Mittwoch gegen 16.15 Uhr den Keller – und fanden den Drogen-Bunker. Die insgesamt 61 Gramm Kokain wurden ebenso beschlagnahmt wie die 815 Euro mutmaßliches Dealgeld, das der Albaner bei sich hatte.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Polizei kennt Verkaufsreviere

Die Polizeidirektion Hannover durchleuchtet seit rund zwei Jahren intensiv die „Komplexen Kriminellen Strukturen“ mit der Einheit „Analysenetzwerk Balkan“. Die Ermittlungen haben die Fahnder auf die Spur die organisierten albanischen Kokain-Dealer und ihre Verkaufsreviere gebracht.

Von Britta Mahrholz