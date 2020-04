Ab morgen zahlen Raser mehr – Polizei kündigt Kontrollen an

Hannover

Im Kampf gegen Corona-Raser hat die Polizeidirektion Hannover auch für das erste Maiwochenende verstärkte Geschwindigkeitskontrollen angekündigt. Verstöße werden zudem deutlich teurer. Denn ab Dienstag gilt der neue Bußgeldkatalog.

Schon in den vergangenen Tagen und Wochen ist den Beamten aufgefallen, dass die durch die Corona-Krise verkehrsberuhigten Straßen offenbar viele Autofahrer dazu verleiten, das Gaspedal kräftig durchzutreten. Bei Verkehrskontrollen wurden teils erhebliche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Überhöhte Geschwindigkeit ist eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit Todesfolge. Daher sind Tempokontrollen generell ein Schwerpunkt der diesjährigen Verkehrssicherheitsarbeit. Die von der Polizeidirektion Hannover angesichts der zunehmenden Raserei auf den freieren Straßen während der Corona-Pandemie noch verstärkt wurden.

Täglich sind Spezialisten des Zentralen Verkehrsdienstes im Einsatz, um Raser aus dem Verkehr zu ziehen. Insbesondere am kommenden Wochenende werden die Beamten wieder mit der mobilen Laserpistole, einem stationären Blitzer und einem Videowagen in der Region Hannover unterwegs sein, um Fehlverhalten zu dokumentieren.

Das sind die neuen Bußgeldbestimmungen

Und der neue Bußgeldkatalog sieht auch für Raser empfindlichere Strafen vor: Wer innerhalb geschlossener Ortschaften nur 21 Kilometer pro Stunde schneller unterwegs ist als erlaubt, muss bereits seinen Führerschein abgeben. Außerhalb von Ortschaften ist das bei einer Tempoüberschreitung von 26 Kilometern pro Stunde der Fall. Anders als früher kann nun der Führerschein bereits beim ersten Mal für einen Monat eingezogen werden. Hinzu kommen ein Punkt in Flensburg und 80 Euro Strafe.

Auch die Bußgelder für Verstöße unter diesen Limits werden teurer: Wer innerhalb geschlossener Ortschaften zehn Kilometer pro Stunde zu schnell fährt, zahlt künftig 30 Euro, bei 15 Kilometern 50 und bei 20 Kilometern 70 Euro. Außerhalb von Ortschaften sind es 20, 40 und 60 Euro.

Parken auf Gehwegen wird teuer

Wer auf Geh- oder Radwegen parkt, kann nun mit 55 statt 20 Euro zur Kasse gebeten werden – was insbesondere für Autofahrer in Stadtteilen wie der Südstadt oder List, in denen Parkraum arg knapp ist, schnell zur Kostenfalle werden kann. Wenn dabei jemand behindert oder gefährdet wird, kann das sogar bis zu 100 Euro kosten, plus einen Punkt in Flensburg. Das Gleiche gilt auch für Parken oder Halten in der zweiten Reihe, wobei hier im Gefährdungsfall das Bußgeld sogar 110 Euro betragen kann.

Wer mit seinem Wagen einen Parkplatz für Schwerbehinderte blockiert, muss nun 55 statt 20 Euro zahlen. Bei Behinderung, Gefährdung oder Sachbeschädigung steigt auch hier die Summe auf bis zu 110 Euro – einem Punkt inklusive.

Überhaupt wird falsches Parken um einiges teurer: Im Halteverbot werden ab Dienstag 25 statt 15 Euro fällig, wenn man jemanden behindert oder länger als eine Stunde dort parkt, sind es sogar bis zu 50 Euro. An engen oder unübersichtlichen Stellen kostet das Parken 35 statt wie bisher 15 Euro, kann bei Behinderungen auf bis zu 55 Euro angehoben werden. Ist die Parkuhr abgelaufen oder wurde die Parkscheibe vergessen, werden künftig 20 statt 10 Euro fällig.

Auch Autoposer zahlen mehr

Wer anderen beim Abbiegen die Vorfahrt nimmt, muss künftig 40 statt 20 Euro zahlen, kommt eine Gefährdung hinzu verdoppelt sich die Strafe ebenfalls auf dann 140 Euro – plus einen Punkt. Sogenannte Autoposer, die unnötig hin- und herfahren, können künftig mit bis zu 100 Euro zur Kasse gebeten werden.

Doch auch Radfahrer müssen aufpassen: Wer beim Fahren auf dem Gehweg erwischt wird, muss künftig 25 statt 15 Euro zahlen, wird dabei jemand gefährdet, sind es sogar 35 Euro.

Von Andreas Krasselt