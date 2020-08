Hannover: Polizei geht erneut gegen Dealer vor

Hannover.

Fünf vorläufige Festnahmen, 15 Personen überprüft und durchsucht, Beschlagnahme von Kokain, Marihuana und Amphetamin sowie von mutmaßlichem Dealgeld – das ist die Bilanz einer erneuten mehrstündigen Kontrollen der Polizei am Stellwerk sowie Am Marstall im Steintorviertel. Nach Angaben der Polizei kamen bei den Maßnahmen am Dienstag auch ein Rauschgiftspürhund zum Einsatz.

Im Zuge ihrer schon länger währenden Bemühungen, den Rauschgifthandel in der Innenstadt einzudämmen, kontrollierten Beamte der Polizeistation Raschplatz am Kröpcke gegen 10.40 Uhr zunächst einen 42-Jährigen. Bei ihm wurden laut Polizei geringe Mengen Amphetamin und Marihuana gefunden und beschlagnahmt. Danach, um 13.20 Uhr, entdeckten die Beamten bei einem 20-Jährigen während einer Kontrolle am Hauptbahnhof Marihuana, das beschlagnahmt wurde. beide Männer konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder gehen.

Anzeige

Nicht so glimpflich erging es einem 19-Jährigen, den die Beamten gegen 14.45 Uhr dabei beobachteten, wie er einem 40-Jährigen auf dem Vorplatz des Stellwerks Kokain verkaufte. Die Polizisten kontrollierten sowohl den Käufer als auch den mutmaßlichen Dealer. Ergebnis: Sie nahmen den 19-Jährigen vorläufig fest. Bei seiner Überprüfung fanden die Beamten 250 Euro mutmaßliches Dealgeld, das sie beschlagnahmten. Zwecks Vorführung zum beschleunigten Verfahren kam der junge Mann anschließend ins Polizeigewahrsam.

Von mlg