HANNOVER

Der 39-jährige Christopher F. aus Hannover, der seit Donnerstag, 16. Mai, als vermisst galt, ist gefunden worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach umfangreichen Suchmaßnahmen habe man nun seinen Aufenthaltsort ermitteln können, deshalb gelte er nicht länger als vermisst.

Wirt war am Donnerstag nicht zur Arbeit erschienen

Der 39-jährige Wirt, der die Bar Cumberland betrieben hat, war am Donnerstag vorletzter Wiche nicht an seinem Arbeitsplatz erschienen. Familienangehörige hatten Christopher F. daraufhin am Freitag bei der Polizei als vermisst gemeldet. Christopher F., zu Hause in der Südstadt, war nach seinem Verschwinden am Sonntagmorgen im Hildesheimer Stadtteil Neustadt gesehen worden. Versuche, mit ihm Kontakt aufzunehmen, waren fehlgeschlagen. Die Polizei hatte deshalb auch mit einem Foto nach dem Vermissten gesucht.

Von Andreas Voigt