Hannover: Streifenwagenbesatzung stellt Sprinterdiebe

Hannover

Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag am Landwehrkreisel in Hannover zwei mutmaßliche Autodiebe festgenommen. Sie wurden in einem Mercedes Sprinter gestellt, der im November in Garbsen gestohlen worden war.

Der Transporter war einer Streifenwagenbesatzung gegen 0.30 Uhr auf der B 6 in Höhe Deisterkreisel (Linden-Süd) aufgefallen. Bei einer Abfrage stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug in der Nacht zum 20. November 2019 am Seeweg im Garbsener Ortsteil Berenbostel entwendet worden war.

Kurz vor dem Landwehrkreisel (Oberricklingen) konnten sie den Wagen stoppen. Kaum war der Sprinter zum Stehen gekommen, sprang der 30 Jahre alte Beifahrer aus dem Wagen und flüchtete in ein Gebüsch. Die Polizisten setzten hinterher und konnten ihn kurz darauf fassen. Der 34-jährige Fahrer wurde noch im Sprinter widerstandslos festgenommen.

Nun ermittelt die Kripo gegen das Duo wegen schweren Diebstahls. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover sollen die beiden Männer noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von kra