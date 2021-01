Hannover

Aus purem Zufall hat die Besatzung eines Streifenwagens am Dienstagabend am Hauptbahnhof (Mitte) einen mutmaßlichen Fahrraddieb fassen können. Der Versuch zu flüchten und sich zu verstecken, nutzte dem 17-Jährigen nichts.

Die Polizisten hatten gegen 22.55 Uhr gerade an der roten Ampel an der Kreuzung vor dem Haupteingang der Ernst-August-Galerie gehalten, als ihnen der verdächtige Jugendliche auffiel. Der schob ein Fahrrad über den Ernst-August-Platz. Als er bemerkte, dass er die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich gezogen hatte, ließ er das Rad fallen und rannte in Richtung der zur Lister Meile führenden Bahnunterführung.

Mehrfach blickte sich der 17-Jährige bei seiner Flucht um. Dann versuchte er, sich zu verstecken – ausgerechnet zwischen den am Rand des Bahnhofs parkenden Einsatzfahrzeugen der Bundespolizei. Die Fahnder hatten keine Probleme, in dort aufzustöbern.

Faule Ausrede fliegt auf

Der Jugendliche gab an, das Rad gefunden zu haben. Angeblich hatte es unabgeschlossen an einem Fahrradständer am Bahnhofsvorplatz gestanden. Schon das kaum ein ausreichender Grund, es einfach an sich nehmen zu dürfen. Doch während der Kontrolle erhielten die Beamten auch noch den Hinweis, dass es kurz zuvor in der Südstadt mehrere versuchte Fahrraddiebstähle gegeben hatte. Die Beschreibung des dort geflüchteten Täters passte auf den 17-Jährigen.

Die Ermittler stellten das Fahrrad sicher und nahmen den Verdächtigen mit auf die Wache. Dort leistete der Jugendliche Widerstand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,72 Promille, eine Blutprobe wurde entnommen. Da kann der gescheiterte Dieb von Glück sagen, dass er seine Beute nur geschoben hatte. Sonst hätte er sich auch noch als Promillesünder verantworten müssen. Ermittelt wird nun aber wegen Sachbeschädigung und besonders schweren Diebstahls.

