Hannover

Der mutmaßliche Vergewaltiger einer Frau (38) in der Calenberger Neustadt ist gefasst. Das Opfer erkannte den Mann (33) am Donnerstag in der Innenstadt wieder und alarmierte die Polizei. Die nahm den 33-Jährigen an der Straße Goseriede (Mitte) fest. Gegen den Verdächtigen wurde am Freitag Haftbefehl erlassen.

Und das war passiert: Die 38-Jährige hatte am späten Abend des 12. August einen Waschsalon am Küchengartenplatz (Linden-Mitte) besucht. Von dort aus machte sie sich mit der Stadtbahn auf den Weg in Richtung Calenberger Neustadt. Als sie gegen 0.45 Uhr am Goetheplatz ausstieg, fielen ihr an der Haltestelle zwei Männer auf. Einer der beiden sprach sie an, forderte Sex, was sie ablehnte. Wenig später wurde die 38-Jährige auf dem Verbindungsweg zwischen der Goethestraße und dem Franz-Mock-Weg vergewaltigt – einer der beiden Unbekannten war der Frau vermutlich gefolgt.

Zunächst verlief die Fahndung nach dem Peiniger erfolglos. Dann die Wende: Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erkannte das Opfer am Donnerstagnachmittag den Verdächtigen in der Innenstadt wieder. Sie verständigte die Polizei.

Den Einsatzkräften gelang es, den 33-Jährigen kurz nach 17 Uhr an der Goseriede festzunehmen. Er wurde einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Von bm