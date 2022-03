Hannover

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei Hannover am frühen Dienstagmorgen einen Einbrecher in der City festgenommen. Er soll zuvor in ein Restaurant eingebrochen sein. Der 30-Jährige wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt und zu einer Geldstrafe verurteilt. Das teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Hannover mit.

Am Dienstag gegen 5.20 Uhr hatte der Zeuge beobachtet, wie der mutmaßliche Täter aus einem zersplitterten Restaurantfenster am Klostergang gestiegen war. An der Straße am Leineufer befinden sich gleich mehrere Gastrobetriebe. Der Zeuge alarmierte die Polizei und gab eine detaillierte Personenbeschreibung und den Fluchtweg des Einbrechers an. Damit konnten Beamte den mutmaßlichen Täter stellen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Polizei findet Smartphone und Tablets

„Bei dem 30-Jährigen fand die Polizei ein gestohlenes Smartphone und zwei Tablets, die aus dem Restaurant stammen“, sagt Janique Bohrmann von der Polizei Hannover.

Der Kriminaldauerdienst hat Ermittlungen wegen Einbruchs eingeleitet. Ein Strafrichter verurteilte den 30-Jährigen am Mittwoch in einem beschleunigten Verfahren zu einer Geldstrafe. Das Urteil noch nicht rechtskräftig.

Von Manuel Behrens