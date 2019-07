Hannover

Zwei Kupferdiebe haben Beamte der Polizeiinspektion Mitte am frühen Montagmorgen festgenommen. Einer der Täter transportierte dabei bereits mehrere Kupferrohre mit dem Fahrrad.

Ein Zeuge hatte gegen 3.30 Uhr am Thielenplatz beobachtet, wie ein Mann mehrere Kupferrohre auf seinem Fahrradgepäckträger transportierte. Umgehend alarmierte er daraufhin die Polizei, die den Täter an der Fernroder Straße kontrollieren konnte. Der 42-Jährige gab an, dass er die Kupferrohre vor einem Firmengelände am Thielenplatz gefunden und mitgenommen habe. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Der zweite Täter ergriff sofort die Flucht

Zusätzliche Einsatzkräfte durchsuchten zeitgleich das Firmengelände nach weiteren Tätern und trafen auf einen 63-Jährigen, der in einem blauen Müllsack weitere Kupferrohre und -kabel auf sein Fahrrad lud. Beim Erblicken der Polizeibeamten ergriff der Mann sofort die Flucht.

Auf seiner Flucht versuchte der 63-Jährige, ein Metalltor im Bereich der Königstraße zu überwinden, fiel laut Polizei jedoch auf den Boden und wurde leicht verletzt. Als der Tatverdächtige seine Flucht fortsetzen wollte und die Aufforderung stehen zu bleiben ignorierte, setzten die Beamten den Mann mit Pfefferspray außer Gefecht.

Auch er wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen. Die Kupferrohre und -kabel stellten die Fahnder sicher.

Von Simon Polreich