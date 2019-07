Hannover

Die Polizei hat am Montagnachmittag einen mutmaßlichen Kokaindealer festgenommen. Der 24-Jährige war bei einer Kontrolle am Zehlendorfweg (Sahlkamp) gefasst worden.

Er war gegen 16.50 Uhr der Besatzung eines Streifenwagens aufgefallen. Er hatte sich im Gespräch mit einem anderen Mann am Straßenrand verdächtig verhalten. Als die Beamten die Männer kontrollieren wollten, versuchte der 24-Jährige, zu fliehen. Dabei ließ er eine Tüte fallen, in der die Fahnder rund 100 Gramm Kokain entdeckten, verpackt in kleine Portionen.

Da Fluchtgefahr besteht, wurde der Mann am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Von kra