Das Bild der Schmierereien ist fast unglaublich: Auf einer Länge von fast 100 Metern wirre Zeichen und wüste Beschimpfungen, an wenigstens einer Stelle sogar SS-Runen: Ein 26-jähriger Graffitisprayer hat in der Nacht zu Mittwoch mehrere Hauswände in der Friesenstraße ( Oststadt) zwischen Ramberg- und Weißekreuzstraße verunstaltet. Die Polizei konnte den Mann mit Hilfe eines Zeugen kurz nach der Tat festnehmen.

Ein 28-jähriger Anwohner hatte den Sprayer gegen 1.25 Uhr bei dem Farbanschlag beobachtet und die Polizei alarmiert. Gleichzeitig blieb er dem Täter auf den Fersen und informierte die Fahnder, wo sie ihn stellen könnten. An der Ecke zur Weißekreuzstraße nahmen die Beamten den 26-Jährigen fest.

Alkohol, Marihuana und Amphetamine

Neben einer farblich passenden Spraydose fanden die Polizisten bei der Durchsuchung des Mannes auch noch Marihuana und Amphetamine in geringen Mengen. Für weitere polizeiliche Maßnahmen wurde er mit auf die Dienststelle genommen, wo ein Atemalkoholtest 1,21 Promille ergab. Anschließend wurde er wieder entlassen. Er muss sich nun wegen der Sachbeschädigung durch Graffiti sowie dem illegalen Besitz von Betäubungsmittel verantworten.

