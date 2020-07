Hannover

Wegen seines auffälligen Verhaltens konnte die Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher schon kurz nach der Tat in der Oststadt festnehmen. Der Mann soll durch ein offen stehendes Fenster in eine Souterrainwohnung in der Fridastraße eingestiegen sein und dort einen Laptop und ein Handy gestohlen haben. Außerdem nahm er noch zwei Bierflaschen mit.

Die Tat ereignete sich bereits am Montag gegen 18.45 Uhr. Gegen 19.30 Uhr konnten Polizisten den Verdächtigen an der Gretchenstraße stellen. Am Dienstag erließ ein Richter Haftbefehl gegen den 23-Jährigen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Anzeige

Die 58-jährige Wohnungsinhaberin hatte die Polizei alarmiert, als sie kurz nach dem Einbruch nach Hause kam und Veränderungen in der Wohnung bemerkte. Zuvor schon war sie von einer Nachbarin (37) auf einen seltsamen Verdächtigen in der Nähe angesprochen worden. Der Mann habe sie gefragt, ob sie ein Handy kaufen wolle. Das Verhalten des Mannes sei ihr sehr merkwürdig vorgekommen.

Weitere NP+ Artikel

Verdächtiger blickt sich auffällig um

Die 58-Jährige zählte eins und eins zusammen und gab diese Beobachtung an die Fahnder weiter. Da die Nachbarin den Verdächtigen genau beschreiben konnte, wurde der 23-Jährige kurz darauf auf einem Fahrrad gestellt. Er erweckte zusätzlichen Verdacht, da er sich auffällig umblickte. In einem Handtuch eingewickelt trug er die gestohlenen Gegenstände bei sich. Die Polizisten stellten die Beute sicher, zusätzlich auch das Fahrrad, da dies ebenfalls gestohlen sein könnte.

Der 23-Jährige kam zunächst in Polizeigewahrsam. Da er offensichtlich angetrunken war, wurde eine Blutprobe entnommen.

Von kra