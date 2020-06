Hannover

Erneut fahndet die Kripo mit Bildern von Überwachungskameras nach einem EC-Karten-Betrüger. Der Mann soll mit gestohlenen EC-Karten insgesamt mindestens 4000 Euro erbeutet haben.

Der jüngste Fall ereignete sich Ende März. Das 33-jährige Opfer hatte seinen Rucksack gegen 10.20 Uhr eine Weile unbeaufsichtigt gelassen. Das nutzte der Täter aus, um daraus eine Geldbörse zu stehlen. In dem Portemonnaie waren nicht nur zwei EC-Karten, sondern nach Angaben des Opfers auch ein Zettel mit der PIN.

Der 33-Jährige meldete den Diebstahl der Polizei und ließ beide Karten zeitnah sperren. Doch nicht schnell genug. Bei der Überprüfung seiner Kontoauszüge stellte er fest, dass es mehrere Abbuchungen von Geldautomaten in Höhe von insgesamt 2000 Euro gegeben hatte. Dabei wurde der Täter in einer Bankfiliale in Garbsen gefilmt.

Vor einem Jahr an der Limmerstraße gefilmt

Die Kripo ermittelt nun wegen Betrugs in mehreren Fällen. Sie konnte den Gesuchten mit einer ähnlichen Tat aus dem Jahr 2019 in Verbindung bringen. Damals hatte er ein Portemonnaie aus einem abgestellten Auto mitgehen lassen und mit der darin aufbewahrten EC-Karte ebenfalls 2000 Euro abgehoben. Am 18. Juli 2019 war er dabei von der Kamera in einer Bankfiliale an der Limmerstraße ( Linden-Nord) erfasst worden. Sein dichter Bart war zu diesem Zeitpunkt noch etwas kürzer.

Bei der ersten Tat trug er ein helles Oberteil mit dunklem Schriftzug, im aktuellen Fall war er beim Abheben mit einem Kapuzenpullover und einer dunklen Jacke mit Reißverschluss bekleidet. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 entgegen.

Präventionstipps zum EC-Karten-Betrug bietet die Polizei unter dem Link www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ec-und-kreditkartenbetrug/

