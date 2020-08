Hannover

Die Polizei ermittelt gegen einen unbekannten, etwa um die 60 Jahre alten Mann wegen exhibitionistischer Handlungen – ausgerechnet im FKK-Bereich des Sieben-Meter-Teichs in der Döhrener Masch.

Zwei Frauen hatten am Montag Anzeige erstattet. Als sie am Sonntag auf der Wiese des zu den Ricklinger Kiesteichen gehörenden Gewässers lagen, bemerkten sie gegen 15 Uhr in den Büschen einen nackten Mann. Der Unbekannte versuchte kurz darauf, die Frauen in ein Gespräch zu verwickeln. Dabei soll er angekündigt haben, eine sexuelle Handlung vor ihren Augen durchführen zu wollen. Daraufhin verließen die beiden Frauen die Wiese. Am nächsten Tag erstatteten sie Anzeige.

Anzeige

Nach ihrer Beschreibung war der Mann um die 60 Jahre alt, hatte ein rundes Gesicht, einen Bauchansatz und graue Haare. Er sprach Hochdeutsch. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Limmer unter der Telefonnummer 0511/10939 20 zu melden.

Von Andreas Krasselt