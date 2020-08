Hannover: Polizei ermittelt 25 Jahre nach Mord an Lkw-Fahrer einen  Tatverdächtigen

Hannover

In einem 25 Jahre alten Mordfall aus Hannover haben Staatsanwaltschaft und Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Die Behörden schreiben das Tötungsdelikt an dem Seelzer Lastwagenfahrer Norbert Schardin einem 56-jährigen Türken zu. Festgenommen wurde der Schütze, der Schardin am 8. Februar 1995 auf dem Gelände des Transportunternehmens Michaelis in Misburg erschossen haben soll, allerdings nicht: Der mutmaßliche Mörder hält sich in seinem Heimatland auf. Und für einen internationalen Haftbefehl reichen die Beweise gegen den 56-Jährigen nicht aus: „Wir haben bislang nur einen Anfangsverdacht gegen den Mann“, sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover, Kathrin Söfker.

Rückblende: In der Nacht zum 8. Februar 1995 sollte der damals 57 Jahre alte Schardin mit seinem Sattelzug vom Betriebsgelände in Misburg zu einer Tour nach Kopenhagen aufbrechen. Die Fahrt sollte gegen 2 Uhr starten. Der Seelzer und sein Lkw verließen allerdings niemals die Spedition, denn Schardin wurde ermordet. Er wurde kaltblütig erschossen: Polizeiermittler sprechen sogar von einer Hinrichtung. Gefunden wurde der verheiratete Familienvater in einem verschlossenen Fracht-Container von Kollegen.

Fundort: In diesem Fracht-Container wurde der tote Norbert Schardin von Kollegen entdeckt. Quelle: Polizei

25 Jahre lang konnte der Mord nicht aufgeklärt werden. Anfang des Jahres gab die Polizei bekannt, dass ihre Cold-Case-Einheit sich den Altfall noch einmal vorgenommen hat. Es wurde auch eine Belohnung von 3000 Euro ausgesetzt, für den entscheidenden Hinweis, der zur Ergreifung des Täters führt. Mögliche Mitwisser offenbarten sich allerdings nicht – wie erhofft – den Ermittlern.

Die Tatwaffe: Damit wurde der Seelzer erschossen. Quelle: Polizei

Söfker bestätigt, dass Personen aus dem familiären Umfeld des verdächtigen Türken vernommen wurden. Sie schweigen allerdings zum Mordfall Schardin.

Der mutmaßliche Mörder ist ein Schwerverbrecher. Er ist bereits wegen eines Tötungsdelikts in Braunschweig zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Inzwischen wurde seine Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt. „Der Mann ist aus Deutschland abgeschoben worden und mit einer Wiedereinreisesperre belegt“, sagt Söfker.

Misburg: Auf diesem Gelände wurde Norbert Schardin ermordet. Seine Leiche versteckte der Täter in einem Fracht-Container. Quelle: Polizei

Warum musste Norbert Schardin damals sterben? Wahrscheinlich wollte der Täter damit eine andere Straftat verschleiern: Die Ermittler gehen davon aus, dass der verheiratete Familienvater den Täter auf dem Gelände der Spedition beim Diebstahl von Diesel überrascht hat.

