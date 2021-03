Hannover

Fahrradcodierung gegen Diebstahl: Diesen Service bietet das Präventionsteam der Polizei Hannover in den Schulferien am Mittwoch, 7. April, und Donnerstag, 8. April, an. Vorteil: Codierte Räder werden seltener gestohlen und können im Falle eines Diebstahls leichter zugeordnet werden. Interessierte können an beiden Tagen ihr Fahrrad kostenfrei codieren lassen, zudem kann das Rad auf Verkehrssicherheit geprüft werden. Zudem stehen die Beamten an einem Infostand für allgemeine Verkehrsthemen zur Verfügung und sie geben bei Bedarf Tipps zur Diebstahlsicherung für Fahrräder, teilte die Polizei am Mittwoch weiter mit.

Die Codierungs-Aktion findet an beiden Tagen jeweils in der Zeit von 10 Uhr bis 15 Uhr auf dem Polizei-Gelände an der Marienstraße 34-36 in Hannover statt. Wichtig: Zur Fahrradcodierung müssen Besucher ihren Personalausweis und einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad mitbringen. Eine vorherige Anmeldung ist zwingend notwendig, so die Polizei. Wer möchte, kann sich jedoch telefonisch einen Termin am Mittwoch, 24. März, in der Zeit von 8 Uhr bis 15 Uhr über die Polizei-Info-Hotline 0511 109 1120 reservieren lassen. Durch die Reservierung und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vor Ort könnten die geltenden Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, so die Polizei weiter.

Von Andreas Voigt