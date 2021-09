Hannover: Polizei-Einsatz in Ricklingen läuft aus dem Ruder

Hannover

In Hannover ist am Dienstag die Polizei-Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers (18) und seiner Begleiterin ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Am Ende sollen die Beamten in Ricklingen aus einer Menschenmenge heraus von einem Unbeteiligten (55) angegriffen worden sein – ein Oberkommissar wurde angeblich stranguliert.

Alles hatte gegen 14 Uhr begonnen, als eine dreiköpfige Fahrradstreife den 18-Jährigen am Ricklinger Stadtweg/Ecke Pfarrstraße kontrollierte. Der Grund: Der junge Mann und seine Begleiterin waren verbotenerweise zu zweit auf dem E-Scooter unterwegs.

Gaffer verfolgen Geschehen

Plötzlich flüchtete der 18-Jährige. Laut Polizeisprecher Marcus Schmieder konnte er aber im Bereich des Schünemannplatzes eingeholt werden: „Der Mann wurde zu Boden gebracht.“

Schnell sammelte sich eine Menschenmenge. Die Gaffer verfolgten den Einsatz und filmten ihn teilweise auch mit ihren Handys. Dann habe der Unbeteiligte 55-Jährige eingegriffen.

In Helmschlaufe gegriffen

Er soll auf die Polizei losgegangen sein. Bei einem Oberkommissar habe er in die Schlaufe des Fahrradhelms gegriffen und den Beamten stranguliert. Um dies zu beenden, „wehrte der Beamte sich mit Schlägen in Richtung des Mannes“, so Schmieder.

Die Ermittlungen bezüglich mehrerer in Betracht kommender Straftaten dauern an. Dabei sucht die Polizei auch Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 1092717 zu melden.

Von Britta Mahrholz