Hannover

Der 20-Jährige ging gegen Mitternacht nichtsahnend aus dem Mehrfamilienhaus auf die Straße, als ihn draußen vor der Haustür plötzlich ein Pfefferspray ins Gesicht traf und er im Schmerz die Worte vernahm: „Verpiss dich aus Deutschland, Scheiß Kanacke!“ Geschehen am 28. Juli dieses Jahres irgendwo in Limmer. Dort, wo er mit seinem Vater Adam Wolf lebt.

Theo (Name geändert), der die schönen schwarze Locken wohl von seiner Mutter, einer Kolumbianerin, erbte, hat einen solchen rassistischen Übergriff bis dahin nie erlebt, berichtet sein Vater, der Piratenpolitiker. Und weil Theo Ende Juli nicht wollte, dass der gegen Rassismus kämpfende Vater „einen Aufstand macht“, habe er draußen gewartet, bis der Schock und der Schmerz nachließ und er wieder gucken konnte - und setzte den Weg zu seiner Freundin fort. „Dabei war ich oben“, berichtet Wolf.

Wolf: Sohn verschwieg die Attacke

Fast einen Monat später, am 25. August, kamen die beiden Männer ins Gespräch über das Thema Rassismus. Theo erzählte dem Vater nun doch, was passiert ist. Der „Aufstand“ folgte natürlich, wie sein Vater nun sagt. „Wir sind dann gleich zur Polizei und haben einen Strafanzeige aufgegeben“, berichtet Adam Wolf am Mittwoch der NP.

Eine Woche nach der Strafanzeige postet Wolf den Vorfall bei Facebook. „Ich bin furios und mehr als wütend!“, schreibt Hannovers Piratenpolitiker am Mittwoch auf Facebook. Und berichtet ohne Zeitangabe, was passiert ist. Er schreibt weiter: „Ob das mit meinen Mandaten und meiner Arbeit als Skipper der Sea-Watch zu tun hat und dass ich Hassobjekt der Faschisten im Rat bin oder ob das ein ,Zufall’ war, ist eigentlich unerheblich! (...) Ich gehe hiermit öffentlich, weil zum Schutz von uns MandatsträgerInnen und ihrer Familien nichts passiert ist seit den Morden von Kassel und Halle! Die Angst, die ab jetzt mitschwingt bei jeder Aktivität meines Kindes, ist durch nichts zu entschuldigen!(...)“

Solidarische Reaktionen

Die Solidarität in den sozialen Medien ist enorm, auch und gerade aus der Politik gibt es mitfühlende Antworten auf diesen Post. Denn dass Mandatsträger vor allem aus dem rechtsradikalen Spektrum verbal und auch körperlich attackiert werden, gehört zu der Realität dieses Landes. Auch in Hannover. Ob Morddrohungen gegen Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) oder rassistische Dreckswürfe gegen Stadtratskandidat Bala Ramani (SPD) – alles „Normalität“ in dieser Zeit. „Es wäre gut, wenn Mandatsträger eine Notrufnummer abseits der 110 im Fall des Falles wählen könnten“, sagt Wolf. „Sobald jemand verletzt wird oder sogar stirbt, ist es zu spät.“ Man sollte fraktionsübergreifend Konzepte zum Schutz von Mandatsträgern überlegen, sonst wären Leute nicht mehr bereit, sich politisch zu engagieren.

Ob Theo allerdings tatsächlich in Verbindung mit seinem Vater angegriffen worden ist, bezweifelt Adam Wolf gegenüber der NP selbst. „Meine Adresse ist nicht bekannt und woher hätte der Kerl wissen sollen, dass mein Sohn um diese Zeit das Haus verlässt?“ Dieser ginge vier Wochen später doch recht „cool“ mit dem Angriff um. Theo würde zum Glück über den Vorfall lachen, „weil er so fassungslos darüber war“. Sein Vater kann die rassistische Attacke nicht so leicht wegstecken. „Wir gehen nun nicht mehr unbeschwert aus dem Haus“, schreibt er auf Facebook. „Eigentlich nirgends mehr hin. Und wenn mein toller Sohn unterwegs ist, habe ich erstmal keine ruhige Minute mehr.“

Von Petra Rückerl