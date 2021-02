Hannover

Mieten und Immobilienpreise steigen kontinuierlich, bezahlbarer und geförderter Wohnraum ist knapp. Die Ampelgruppe im Rat aus SPD, Grünen und FDP hat am Mittwoch im Bauausschuss bei den Beratungen zum Doppelhaushalt 2021/22 Entscheidungen verabschiedet, durch die das Wohnen in Hannover in Zukunft wieder bezahlbarer werden soll.

Dazu gehört etwa die Förderung einer Acht-Euro-Nettokaltmiete im Wohnungsbau. Bei dieser Förderung sollen mindestens die Hälfte geförderte Wohnungen pro Bauprojekt entstehen, so die Idee. „Im mittleren Segment fehlt es in Hannover noch massiv an Wohnungen. Es ist ein sehr wichtiges Ziel von uns, in den Mittelbau stärker hineinzukommen“, sagte SPD-Fraktionschef und Bauexperte Lars Kelich. Wohnen dürfe kein Luxus sein, so Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian. „In Hannover besteht bei allgemein weiter steigenden Mieten nach wie vor ein immenser Bedarf an bezahlbarem und sozialem Wohnraum für Menschen mit kleinem oder mittlerem Einkommen. Sie müssen teilweise bereits mehr als die Hälfte ihres Einkommens für Miete und Nebenkosten ausgeben.“

CDU: Wohnungsbauförderung schlug bislang fehl

FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke sagte, dass man etwas für den Mittelstand tun wolle. „Die Spanne zwischen den superteuren und teuren Wohnungen und den günstigen, weil geförderten Wohnungen, geht zu weit auseinander. Da etwas einzuziehen mit der Acht-Euro-Kaltmiete, war uns wichtig.“ Es sei das Ergebnis der Wohnraumförderung der vergangenen Jahre, dass nun das mittlere Segment fehle, weil man fast sehr stark auf Sozialbauten gesetzt habe. „Deshalb wandern Familien wieder ins Umland ab“, entgegnete CDU-Bauexperte Felix Semper.

Hintergrund der Acht-Euro-Mietregelung: Nach dem städtischen Wohnungsmarktbericht ist die „Anzahl inserierter Mietwohnungen so gering wie noch nie seit Beginn der Datenauswertung“. Und: Die Mietpreise steigen unaufhörlich weiter. Laut dem Internetportal Immoscout gibt es einen Anstieg von fünf Prozent von Ende 2019 bis Ende 2020: 8,46 Euro pro Quadratmeter beträgt die durchschnittliche Kaltmiete in Hannover inzwischen. Bei Neubauten ist der Wert meist erheblich höher, bei Altbauten oft nur in Randlagen geringer.

Keine Gentrifizierung: Ampel möchte eine Erhaltungssatzung

Der Mangel an Wohnungen bleibt, obwohl in Hannover überall Neubauten entstehen. Einer der Gründe: Hannovers Bevölkerung ist von 2011 bis Ende 2019 um 28.000 Menschen gewachsen (5,4 Prozent), die Zahl der neuen Haushalte um fast 12.500 (4,4 Prozent). Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Wohnungen aber nur um 7461 gestiegen (2,6 Prozent). Dadurch steigen die Preise. 2011 waren laut dem Bericht noch 72 Prozent aller inserierten Mietwohnungen für unter sieben Euro Miete pro Quadratmeter zu haben. Ende 2019 waren es nur noch zehn Prozent. Der Preisanstieg bei den angebotenen Wohnungen betrage 43 Prozent. Sogar die ortsübliche Vergleichsmiete, die die Mietpreise auch vermieteter Wohnungen über einen längeren Zeitraum vergleicht, kletterte um 18,7 Prozent.

In welchen Stadtteilen ist mit einer Gentrifizierung oder Aufwertung, durch die eine Verdrängung der Bewohnerschaft einsetzt? Dies möchte die Ampelgruppe mit einer sogenannten Sozialen Erhaltungssatzung zur Milieuerhaltung verhindern. Eine stadtweite Voruntersuchung hat die Ampelgruppe ebenfalls am Mittwoch beschlossen, sie soll die Verwaltung bis spätestens im Sommer nächsten Jahres vorlegen. Diese Satzung gibt einer Stadt drei Werkzeuge in die Hand: einen Genehmigungsvorbehalt bei Abbruch, Umbau oder Änderung von Wohngebäuden; einen Umwandlungsvorbehalt bei Wohngebäuden und drittens ein Vorkaufsrecht, das die Stadt für sich selbst und für Dritte ausüben kann.

500.000 Euro mehr ab 2022 für Wohnungsbauförderung

Ferner wird das laufende Wohnungsbauförderprogramm ab 2022 jährlich um 500.000 Euro erhöht – für weitere Belegrechtswohnungen, um dem Wohnraummangel entgegenzuwirken, wie es in der Vorlage dazu heißt. Man wolle die Fördermittel im sozialen Wohnungsbau ausweiten und in den nächsten Jahren auf hohem Niveau verstetigen, so Lars Kelich. Belegrechtswohnungen zur Minderung des Wohnraummangels möchte man auch in Zukunft fördern, ergänzte Elisabeth Clausen-Muradian.

Von Andreas Voigt