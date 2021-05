Hannover

Bis zum 31. Mai erlässt die Stadt den Gastronomen in Hannover die Gebühren für die Außengastronomie. Nutzen können sie diesen Vorteil aber wohl erst ab der zweiten Maiwoche, wenn die Politik die geplanten Lockerungen beschließen sollte.

Deshalb fordert die SPD in Hannover die Stadt nun auf, das Aussetzen der Gebühren für die Außenbewirtschaftung bis zum Jahresende zu verlängern – eine Forderung, die die CDU im Rat schon im Februar erhoben hatte, die von der Ampelgruppe aber abgeschmettert wurde.

„Politisch schlechter Stil“

Folglich reagierte CDU-Wirtschaftsexperte Jens-Michael Emmelmann am Montag verärgert darüber, als er vom SPD-Vorstoß erfuhr: „Das ist politisch schlechter Stil. Inhaltlich hätte uns die SPD jederzeit folgen können, wir hätten auch einen interfraktionellen Antrag mitgemacht.“ Nun aber springe die SPD hinterher und kopiere ziemlich schlecht einen guten Vorstoß der CDU.

Die Ampel hatte den CDU-Vorstoß am 12. Februar im Wirtschaftsausschuss abgelehnt. Emmelmann kündigte an, in der nächsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses am kommenden Freitag eine Tischvorlage zum Thema Außengastronomie vorzulegen. Am 20. Mai könne der Rat dann noch rechtzeitig über die Verlängerung abstimmen.

CDU: „Wäre noch mal eine indirekte Wirtschaftsförderung“

In einer gemeinsamen Stellungnahme haben Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic, SPD-Fraktionschef Lars Kelich und die Gastronomen Björn Hensoldt, Geschäftsführer Gastro Trends Hannover, und Lena Leach, Inhaberin Unschlagbar, am Montag gefordert, die Gebühren weiter auszusetzen.

„Die Situation in der Gastronomie ist durch den andauernden Lockdown in einer alarmierenden Situation. Zahlreiche Betriebe kämpfen seit Beginn der Corona-Pandemie vor mehr als einem Jahr um ihre Existenz“, heißt es. Auch mögliche Lockerungen für die Branche in diesem Monat würde daran nichts ändern. „Aus diesem Grund machen wir uns gemeinsam dafür stark, dass die Stadt die Gebühren für die Außengastronomie bis Ende dieses Jahres weiter aussetzt.“

Es gibt nicht mehr viel Spielraum

Ohne eine Verlängerung der Maßnahme würden viele Gastronomiebetriebe endgültig in die Knie gezwungen werden, schreiben sie weiter: „Als Kommune ist es unsere Aufgabe, der Branche in dieser herausfordernden Situation zur Seite zu stehen und einen Beitrag zum Erhalt einer vielfältigen Gastro-Szene zu leisten.“

Ähnliches hatte die CDU bereits vor Wochen geäußert, war aber an den politischen Mehrheitsverhältnissen gescheitert. „Auch wenn die Gastronomen demnächst wieder Geld verdienen sollten, so wäre das Aussetzen der Gebühren noch einmal eine indirekte Wirtschaftsförderung durch die Stadt Hannover nach langer Zeit des Nichtverdienens“, so Emmelmann.

Von der Stadt hieß es am Montag, sie plane, die Gebührenaussetzung über den 31. Mai hinaus zu verlängern.

