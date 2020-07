Hannover

OB Belit Onay versucht, einen kühlen Kopf zu behalten. Nicht einfach in diesen Tagen, denn der Verwaltungschef ist besorgt - auch um die Sicherheit seiner Frau und seiner beiden kleinen Kinder. Eine Drohmail ist bei ihm eingegangen, unterschrieben mit „Heil Hitler“ und „ NSU 2.0“. Hannovers Politik reagiert darauf mit Entsetzen.

„Wir sind schockiert über die erneuten Drohungen gegen unseren Oberbürgermeister. Die SPD Hannover steht solidarisch an der Seite von Belit Onay. Leider ist es nicht das erste Mal, dass wir auf derartige Vorfälle reagieren müssen. Die Briefe an Onay machen einmal mehr deutlich, was niemand mehr bestreiten kann: In Deutschland gibt es eine Bedrohung für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung durch rechtsextreme Gesinnungen und Strukturen“, sagt SPD-Parteichef Adis Ahmetovic.

„Schon viel zu viel passiert“

Ulrike Strauch, ebenfalls Vorsitzende, ergänzt: „Es ist schon viel zu viel passiert. Aus Morddrohungen wurden längst Taten. Unser Rechtsstaat ist mehr denn je zuvor gefordert, rechtsradikale Netzwerke aufzudecken und mit ganzer Härte zu bestrafen. Wir Demokraten werden uns nicht einschüchtern lassen, wir halten zusammen. Die Stadtgemeinschaft in Hannover lässt sich nicht spalten.“

Entsetzt über das Ausmaß der Drohungen und Einschüchterungen ist auch CDU-Parteivorsitzender Maximilian Oppelt. Er sagt: „Diese Morddrohungen sind widerlich. Belit Onay ist dabei nicht allein und hat unsere volle Solidarität. Die Stadtgesellschaft lässt sich von Hass, Hetze und Gewalt nicht einschüchtern. Die mutmaßlich rechtsextremen Täter müssen ermittelt und mit der vollen Härte des Gesetzes zur Rechenschaft gezogen werden.“

Beschimpfungen unerträglich

FDP-Fraktionsvorsitzender Wilfried Engelke verurteilt die Morddrohung aufs Schärfste – und befürchtet, dass der Einschüchterungsversuch Folgen haben wird. „Wir werben gerade um Kandidaten für die Kommunalwahl. Da habe ich mir schon anhören müssen, dass einige in Sorge sind, zum Angriffsziel zu werden.“ Die Beschimpfungen und Bedrohungen auch im Internet nennt Engelke unerträglich.

Die Drohmail ist für Jens Böning, Fraktionschef der „Hannoveraner“ eine schlimme Steigerung der Anfeindungen. „Dabei ist es völlig unerheblich, ob es sich beim Verfasser um einen Trittbrettfahrer handelt oder nicht.“ Unabhängig von allen politischen und vielleicht auch sonstigen Meinungsverschiedenheiten wünsche er dem OB „die Kraft, auch diese widerliche Anfeindung zu überstehen“.

„Der verbalen Hetze folgen Gewalttaten“

Das ist auch Onays Position. „Wir müssen alarmiert sein, denn der verbalen Hetze folgen immer wieder Gewalttaten", warnte er nach Erhalt der Mail. Schon während des Wahlkampfs hatte er der NP berichtet: „Mehrfach bin ich rassistisch bepöbelt worden“. Einmal sei einer auf ihn zugekommen und habe gedroht: „Ich hau Dir auf die Fresse.“

Amtseinführung und Vereidigung fanden unter Polizeischutz statt. Wegen der Gefahr, die durch den NSU-Drohbrief noch größer ist, legt das Ehepaar Onay großen Wert darauf, dass von ihrem Sohn keine Fotos gemacht werden und dessen Name nicht genannt wird. Das gilt ebenso fürs zweite, im März geborene Kind.

