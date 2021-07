Hannover: Platingoldener Abschied für Ex-Regiobus-Chef

Hannover

Am 20. Dezember 2019 kündigte Regiobus seinem Gesamtbetriebsleiter Ingo Schmidt. Nun kreuzten die Parteien vor dem Landesarbeitsgericht ein letztes Mal die Klingen. Elf Abmahnungen, eine ordentliche und eine fristlose Kündigung standen zur Debatte. In erster Instanz kassierte das Gericht zehn Abmahnungen und die Kündigungen.

Zu Beginn der Verhandlung legte der Arbeitgeber noch eine Schippe drauf. „Es liegt eine schwerwiegende Pflichtverletzung des Klägers vor – eine versuchte Steuerhinterziehung“, sagt die Regiobus-Anwältin. Das Fehlen der Fahrtenbücher für den Dienstwagen im Zeitraum von 2016 bis 2019 sei der Kündigungsgrund gewesen. Über Monate habe Schmidt nur ausweichend auf die Forderung, die Fahrtenbücher vorzulegen, reagiert. Die Dokumentation ist wichtig, um dienstliche und private Fahrten zu unterscheiden.

Fahrtenbücher für Dienstwagen fehlten

Schmidts Anwalt erklärte, dass die Fahrtenbücher im Unternehmen bei einem Umzug verloren gegangen seien. Richterin Kirsten Kloy hielt nach einer Stunde gegenseitiger Vorwürfe fest: „Man merkt, dass das Arbeitsverhältnis sehr belastet ist.“ Und das ist auch noch vornehm ausgedrückt.

Schmidt arbeitet seit 2004 bei der Regiobus. Er war Betriebsleiter in Eldagsen und Gesamtbetriebsleiter mit Prokura. Was hat er sich zu Schulden kommen lassen oder warum ist er angeeckt? „Das kann ich nicht sagen“, sagt ein langjähriger Wegbegleiter. Schmidt war einst der zweite Mann im Betrieb. Dann kamen Anfang 2018 zwei Chefinnen, Elke van Zadel und Regina Oelfke. Zuerst wurde Schmidt von Eldagsen in die hannoversche Zentrale beordert. Dann seien ihm am 10. Dezember 2019, seinem 54. Geburtstag, alle Funktionen entzogen worden, sagt Schmidt. Zehn Tage sei dann die Entlassung erfolgt. Er erzählt das so, als vermute er Schikane dahinter.

Richterin sieht keinen Grund für eine außerordentliche Kündigung

Doch das Arbeitsrecht ist auf seiner Seite. Richterin Kloy lässt durchblicken, dass es keinen Grund für eine außerordentliche Kündigung gebe. Sie sehe keinen dringenden Tatverdacht für eine versuchte Steuerhinterziehung. Außerdem sei die vermeintliche Straftat eine außerdienstliche Tätigkeit.

Also schlossen die Parteien einen Vergleich, der mittlerweile auch vom Regiobus-Aufsichtsrat abgesegnet wurde. Schmidt wird bis Ende 2022 bei Bezahlung seiner Bezüge freigestellt. Und er bekommt eine Abfindung, die knapp unterhalb von zwei Bruttojahresgehältern liegt.

Im Protokoll des Aufsichtsrats wird dem Vernehmen nach keine konkrete Abfindung genannt. Da heiße es nur: Schmidt habe 78 Prozent seiner geforderten Abfindung erhalten. In erster Instanz hatte er eine Abfindung von 400.000 Euro gefordert. Regiobus hatte 100.000 Euro geboten.

Nach NP-Informationen wurde im Aufsichtsrat gesagt, dass Schmidts Stelle entfalle und somit ab 2024 Personalkosten eingespart werden könnten. Die Regiobus GmbH wollte sich zu der Personalie nicht äußern.

Von Thomas Nagel