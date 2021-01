Die Infra Strukturgesellschaft kann mit den Planungen für eine Stadtbahnlinie zum neuen Standort der MHH am Stadtfelddamm beginnen. Die Linie soll von der Podbielskistraße abzweigen und über den Landwehrkreisel führen.

Die Stadtbahn kommt: Der Verkehrsausschuss hat am Donnerstag grünes Licht gegeben für die Planung einer Anbindung an den neuen Standort der MHH am Stadtfelddamm. Quelle: Wallmüller