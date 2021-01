Hannover

Am noch frischen ersten Tag des Jahres 2021 um 9 Uhr kann Jens Gronewold (37) nach seinem 24-Stunden-Dienst erst einmal in Ruhe mit den Söhnen (6 Monate, 5 Jahre) frühstücken. Um 6 Uhr in der Silvesternacht hatte der Oberarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie im Diakovere Friederikenstift seine letzte Operation. „Das war ein schwerer Bruch am Sprunggelenk, das war unser letztes Werk.“ Dafür gab es die ganze Nacht keine Verletzungen durch Böller oder Raketen, keine abgerissenen Finger, keine schweren Verbrennungen. „Wir hatten zwar viel zu tun, aber es war insgesamt eine eher normale Nacht, nicht wie sonst Silvester“. Das hätten auch die Kollegen aus den Rettungsdiensten bestätigt, „es war auffällig wenig los in der Stadt. Das könnte so bleiben“.

Darüber freut sich auch sein Kollege Alexander Hoch (39), der in dieser Silvesternacht direkt „an der Front“, also in der Notaufnahme arbeitet. Nicht seine erste Silvesternacht, aber die erste, die so ruhig verläuft. „Langweilig ist es hier nie“, sagt er gutgelaunt am Morgen, „aber es gab keine Verbrennungen oder sonstige silvestertypischen Verletzungen bei uns“. Ein paar Schnittverletzungen, ein Sturz vom E-Scooter, ein paar blutige Nasen nach Schlägereien – alles alkoholbedingt, aber nicht zu vergleichen mit anderen Jahren, „als Böller in der City in Menschenmengen geworfen wurden“.

Anzeige

Arzt in der Notaufnahme: Alexander Hoch Quelle: Marcel Domeier

Finger und Hände blieben also dran an den Patienten, dafür aber kamen in der Nacht zwei mit der neuen heimtückischen Krankheit Covid-19, allerdings auf die Normalstation in die Henriettenstiftung, die ebenfalls zur Diakovere-Familie gehört. Dort sind laut Gronewold, Stand Mittwoch, 25 Patienten mit bestätigten Covid-19-Erkrankungen und acht Verdachtsfälle, sechs Covid-Erkrankte liegen auf der Intensivstation. „Wenn diese Patienten kommen, ist der Aufwand natürlich viel höher, auch um andere Patienten und uns zu schützen“, erklärt der Mediziner.

OP und Covid-19 in der Silvesternacht

Eine Patientin mit Covid-19, die gerade zwei Tage zuvor aus dem Siloah entlassen wurde, kam in der Silvesternacht mit Oberschenkelhalsbruch ins Friederikenstift und musste von Gronewold und seinem Team operiert werden. „Da wird der OP natürlich noch stärker gereinigt. Da müssen auch auf Station die Schutzmaßnahmen verstärkt werden.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber auch ohne Corona: „Wir sind ja überregionales Traumazentrum und bekamen auch in dieser Nacht Patienten aus anderen Häusern.“ Eine weitere ältere Dame mit Oberschenkelhalsbruch wurde in der Silvesternacht aus Hildesheim verlegt, von der Tochter begleitet, die Gronewold dann wieder nach Hause schicken musste. „Absolutes Besuchsverbot wegen Corona in unsere Häusern, das gab natürlich Tränen“, sagt der Arzt verständnisvoll.

„Nicht damit gerechnet, aber sehr erfreut“

Alexander Hoch in der Notaufnahme hatte den Fall aufgenommen, bevor Gronewold operierte. „Immerhin hatten wir keine Verbrennungen durch Böller oder Pyrotechnik“, so Hoch, „das hat uns gefreut, aber damit hatten wir nicht unbedingt gerechnet“. Er und seine Kolleginnen und Kollegen hatten sogar befürchtet, dass es durch zusammengemixtes Knallzeug Verletzungen geben könnte wie etwa in Brandenburg, wo ein 24-Jähriger durch eigene Pyrotechnik in der Nacht starb. „Da ist ja meist mehr Sprengladung drin“, so Mediziner Hoch.

Hoch, der schon mehrere Silvestereinsätze hatte, konnte wie Jens Gronewold um 8.30 Uhr recht entspannt zum Frühstück gehen „und mir dann eine Mütze Schlaf gönnen“. Das Jahr fing zumindest für diese beiden Ärzte gut an.

Von Petra Rückerl