Hannover

Nach einem Polizeieinsatz am vergangenen Sonntag in einem Klimacamp in Hannover, bei dem die Polizei Plakate und Banner von jungen Klimaschützern entfernt hatte, haben sich alle Beteiligten auf einen Kompromiss geeinigt. Für das Camp von „Fridays for Future“ vor dem Neuen Rathaus soll es künftig eine Ausnahme vom niedersächsischen Feiertagsgesetz geben, so dass die Plakate künftig auch an Sonntagen hängenbleiben dürfen. Dafür hätten sich Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und der evangelische Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes eingesetzt, teilten die Stadt und der evangelische Stadtkirchenverband am Freitag mit.

Nach dem Niedersächsischen Gesetz über die Feiertage dürfen an Sonn- und Feiertagen von 7 bis 11 Uhr außer Gottesdiensten keine öffentlichen Versammlungen und Aufzüge stattfinden. Zudem sind Veranstaltungen und Handlungen verboten, die religiöse oder weltanschauliche Feiern stören. Unter Berufung auf diese Regelung hatten die Beamten am Sonntag die Banner und Transparente der Jugendlichen abgehängt.

Stadt erlässt Ausnahmegenehmigung

Bei den nachfolgenden Gesprächen kamen die Beteiligten nun zu dem Ergebnis, dass durch das Klimacamp keine Störung der Religionsausübung zu befürchten sei. Deshalb erließ die Stadt eine Ausnahmegenehmigung. Stadtsuperintendent Müller-Brandes zeigte sich zufrieden: „Ich freue mich über die gute Lösung, die wir finden konnten.“ Die Kirche habe ähnliche Ziele wie „Fridays for Future“. Klimagerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung seien dort schon seit langem entscheidende Themen. In diesem Konflikt gehe es auch um Verhältnismäßigkeit.

Oberbürgermeister Onay sagte, er sei froh, dass eine Lösung gefunden worden sei, bei der die Interessen der Klimaschützer, der Gläubigen und der Polizei gewahrt blieben. Polizeipräsident Volker Kluwe betonte, die Entscheidung schaffe für alle Seiten Klarheit. Die Polizei müsse diese Beschränkung der Versammlungsfreiheit auf dem Trammplatz nun nicht mehr kontrollieren. Die Jugendlichen wollen ihr Protestcamp fortsetzen.

Von epd