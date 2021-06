Hannover: Pkw erfasst Radfahrerin, Fernroder Straße gesperrt

Hannover

Nach einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad war die Fernroder Straße (Mitte) kurzzeitig in beiden Richtungen gesperrt. Die Radfahrerin ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei bei dem Unfall am Mittwoch gegen 16.20 Uhr an der Ecke Augustenstraße nur leicht verletzt worden. Sie hatte die Straße überqueren wollen, während der Pkw-Fahrer abbiegen wollte.

Wegen der Straßensperrung musste die Üstra die Buslinien 121 und 128 über die Königstraße umleiten. Die Haltestellen Fernroder Straße und Ernst-August-Platz entfielen während dieser Zeit in beiden Richtungen.

Von Andreas Krasselt