Hannover

Eine Woche nach Bekanntwerden der drohenden Abschiebung der beiden schwer sehbehinderten Geschwister Leonarda (7) und Tale (9), ihres jüngeren Bruders sowie ihrer fast blinden Mutter nach Montenegro, wo der Familie ein Leben auf der Straße droht, scheint sich das Blatt überraschend zu wenden. Die Mitschüler des Geschwisterpaares an der Franz-Mersi-Förderschule in der Südstadt hatten die Abschiebung nicht widerstandslos hinnehmen wollen. Sie hängten bunte Protestschilder in die Schulfenster, einige schrieben sogar Bittbriefe an Innenminister Boris Pistorius.

Elternratsvorsitzende Lisa Schmoldt, deren Tochter eng mit dem neunjährigen Tale befreundet ist, organisierte, dass Familie S. einen Antrag bei der niedersächsischen Härtefallkommission stellen konnte. Unterstützung bekommt die Familie dabei auch vom Flüchtlingsverein Kargah. Wie das Innenministerium in Hannover bestätigt, sei die Eingabe zur Beratung in der Kommission angenommen worden.

Innenminister Pistorius setzt Abschiebung vorerst aus

Ministeriumssprecher Rosa Legatis erläutert, was das bedeutet: „Die Kommission wird sich nun genauer mit den vorgetragenen besonderen humanitären oder persönlichen Gründen für ein weiteres Aufenthaltsrecht in Deutschland befassen. Am Ende trifft die Härtefallkommission die Entscheidung, ob sie ein Ersuchen für eine Aufenthaltserlaubnis an den Niedersächsischen Minister für Inneres und Sport richtet.“

Das Prüfverfahren verschafft Leonarda und ihrem Bruder Tale Zeit. Denn das Innenministerium habe angeordnet, „dass aufenthaltsbeendende Maßnahmen bis zur Entscheidung über die Eingabe zurückgestellt werden“, so Sprecherin Legatis. Wann die Kommission über die Eingabe beraten wird, ist noch unklar.

„Ein erstes kleines Weihnachtswunder“

Bei der Elternvorsitzenden der Franz-Mersi-Schule fließen Tränen, als sie von der überraschenden Wendung im Abschiebedrama erfährt: „Es ist ein erstes kleines Weihnachtswunder. Leonarda und Tale dürfen vorerst nicht abgeschoben werden. Ein größeres Geschenk hätte man uns zu Weihnachten nicht machen können.“

Wie geht es nun weiter? Lisa Schmoldt sagt: „Wir wollen ein Bleiberecht für die Familie erreichen. Denkbar ist auch, dass das Asylverfahren neu aufgerollt wird.“ Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hatte den Asylantrag der Familie als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnt. Ihre eigene Sehbehinderung sowie die Sehbehinderungen ihrer Kinder hatte die Mutter, die zudem Analphabetin ist, in dem Asylverfahren nicht geltend gemacht.

Von Britta Lüers