Hannover: Pipi-Streit eskaliert – und endet mit Messerstich

Pinkeln, pöbeln, prügeln – bei einem Hannoveraner (40) ist das Limmerstraßenfest 2019 ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Für den 40-Jährigen endete die Partynacht in Linden mit einem gefährlichen Messerstich in die Lunge, einer Nasenbeinfraktur und mehreren angeknacksten Rippen. Er war mit drei Männern in Streit geraten. Zwei (23, 38) davon landeten am Donnerstag wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung auf der Anklagebank des Schöffengerichts.

Was war passiert? Der 40-Jährige und zwei Kumpels hatten am 15. September 2019 zunächst tüchtig gebechert. Wer viel trinkt, muss auch viel wegbringen: Das spätere Opfer erleichterte sich kurzerhand neben einem Hauseingang an der Stephanusstraße. Gar nicht witzig fand das der 23-Jährige, der dort wohnt: Er und seine beiden Freunde stellten den 40-Jährigen zur Rede.

„Wollen wir uns das gefallen lassen?“

Nach der kurzen „Aussprache“ war erst einmal alles vorbei – der betrunkene 40-jährige und sein Anhang zogen weiter. Zunächst. Dann fragte der 40-Jährige aber seine beiden Begleiter: „Wollen wir uns das gefallen lassen?“ Wollte das Trio nicht – und suchte erneut die Konfrontation mit den beiden Angeklagten und einem Dritten, der bis heute unbekannt geblieben ist.

Und dann nahm das Unheil seinen Lauf: Aus einem verbalen Streit wurde eine handfeste Schlägerei. Der 40-Jährige und sein 34-jähriger Freund bekamen ordentlich Dresche. Ihr Begleiter hielt sich dagegen zurück – und musste auch keine Prügel einstecken.

Plötzliche Atemnot

Der 40-Jährige sackte dann plötzlich zusammen – schwer verletzt durch den Messerstich. „Ich bekam Atemnot“, berichtete er. Wer ihm diese bedrohliche Verletzung zugefügt hatte, konnte das Gericht bis zuletzt nicht aufklären.

Unschön: Als der 40-Jährige bewusstlos am Boden lag, legten der 23-Jährige und der unbekannte Mittäter noch nach: Sie traten und schlugen auf das Opfer und den 34-Jährigen ein.

Diese Attacke gab der Arbeitslose auch zu: Er habe mit einem Gürtel auf den 40-Jährigen eingedroschen, so der 23-Jährige. „Dazu hat er sich hinreißen lassen“, erklärte sein Anwalt, Dirk Schönian.

Der 38-jährige Angeklagte schwieg im Prozess. Über ihn sagten die Kontrahenten, dass er den Streit eher schlichten wollte. Am Ende wurde der Mann freigesprochen.

Opfer will kein Geld

Nicht so der Hauptangeklagte: Der 23-Jährige, der schon drei Vorverurteilungen wegen Körperverletzung hat und wegen eines Drogendelikts zur Tatzeit unter Bewährung stand, wurde verurteilt – und das auch nur wegen seines Geständnisses. Die wenig schlüssigen, oberflächlichen Aussagen des betrunkenen Opfers und des ebenfalls stark alkoholisierten Begleiters hätten nie für eine Verurteilung gereicht. Sieben Monate mit Bewährung lautete der Richterspruch für den 23-Jährigen.

Kuriosität am Rande: Der Angeklagte hatte für den Geschädigten 2000 Euro dabei. Damit wollte er den 40-Jährigen freiwillig entschädigen. Doch das Opfer wollte das Geld nicht – die Entschuldigung des 23-Jährigen nahm er immerhin an.

Von Britta Mahrholz