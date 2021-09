Hannover: Pilotprojekt zum Thema Kinderpornos gerät ins Stocken

Hannover

Das Verfahren in der Justiz manchmal sehr lange dauern, ist bekannt. Speziell die Ermittlungen im Bereich Besitz und Verbreitung kinderpornografischer Dateien ziehen sich in die Länge. „Zur Zeit sind wir bei einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von eineinhalb Jahren“, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover. In seiner Behörde ist die Zentralstelle für Bekämpfung gewaltdarstellender, pornografischer oder sonst jugendgefährdender Schriften ansässig.

Doch die Bearbeitungsdauer in diesen Ermittlungsverfahren ist nichts im Vergleich mit einem Pilotprojekt des Justizministeriums. Vor zweieinhalb Jahren berichtete die NP über den Plan, die Auswertung verdächtiger Datenträger an Fremdfirmen zu vergeben. Die Bundesländer Berlin und Bayern machen das bereits. Eigentlich sollte längst ein Ergebnis vorliegen, ob Fremdfirmen die Daten schneller auswerten können als Kriminalbeamte.

Zahl der Fälle hat sich fast versechsfacht

Doch Erkenntnisse, ob sich das Outsourcing von Ermittlertätigkeit lohnt oder nicht, gibt es noch nicht. Zwei Verfahren seien ausgewertet worden, sagt Klinge. Aber es habe sich keine Vergleichbarkeit mit der Bearbeitungsdauer der Staatsanwaltschaft ergeben. In der einen Ermittlung sei der Beschuldigte mittlerweile verstorben, in der anderen seien keine strafwürdigen Bildnisse gefunden worden. „Das Problem ist, dass zu Beginn eines Verfahrens nicht absehbar ist, was noch daran hängt“, erklärt Klinge. Also geht das Pilotprojekt mit weiteren Fällen weiter. Ungewiss, wann mit Ergebnissen zu rechnen ist.

Dabei ist eigentlich höchste Eile geboten. Denn seit 2016 hat sich die Zahl in diesem Deliktbereich fast versechsfacht – von 1680 auf geschätzt 10.000 Fälle (2021) im Land Niedersachsen. Die Ermittler und Staatsanwälte sind Opfer des Erfolges. Das Nationale Center für vermisste und ausgebeutete Kinder Children (NCMEC) in den USA schickt Fälle mit Hinweisen auf missbrauchte Kinder an das Bundeskriminalamt (BKA). Von dort werden die Ermittlungen auf die Länder verteilt. Auch in Deutschland sei geplant, Medienanbieter zu verpflichten, strafbare Inhalte (Hatespeech, Kinderpornografie) den Behörden zu melden. Der Aufwand für die Ermittlungsbehörden würde sich in diesem Fall wohl noch mal erhöhen.

Die Arbeit der amerikanischen Nichtregierungsorganisation ist schon jetzt so erfolgreich, dass die Staatsanwälte in Hannover an ihre Grenzen stoßen. Der Arbeitsaufwand für die 15 Staatsanwälte (10,3 Stellen) ist immens geworden. „Wir sollen personell verstärkt werden“, sagt Oberstaatsanwalt Klinge.

Wie notwendig das ist, belegt ein Beispiel. Die Hinweise von NEMEC beziehen sich eher auf kleine Fälle. Denn die Organisation geht Hinweisen von Google, Facebook und Co. nach. In den USA sind die Internetfirmen verpflichtet, Dateien mit mutmaßlich kinder- und jugendpornografischen Inhalten zu melden. Verschickt also jemand in seiner Whatsapp-Gruppe solche Bilder, habe man leicht mal 200 Beschuldigte, erklärt Klinge. Erst im Laufe des Verfahrens stelle sich dann heraus, dass die Meisten unschuldig seien. Also viel Aufwand und wenig Ertrag für die Ermittlungsbehörden.

Von Thomas Nagel