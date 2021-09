Hannover

Die Region und die Landeshauptstadt Hannover planen zusammen mit den städtischen Verkehrsbetrieben Üstra, die Dächer von Bushaltestellen in Hannover zu begrünen. Das auf drei Jahre befristete Pilotprojekt solle den Klima- und Artenschutz verbessern, stehe aber noch unter dem Vorbehalt der politischen Zustimmung, teilte die Region Hannover am Freitag mit. Nach Auswertung des Projektes solle entschieden werden, ob künftig die Dachbegrünung als Standardbauform für Busstationen umgesetzt wird.

Vorbild für die Mini-Wiesen auf den Haltestellen sei das niederländische Utrecht, in dem es rund 300 begrünte Bushaltestellendächer gibt. Die Dachflächen der Bushäuschen sollen mit Gewächsen wie Mauerpfeffer und Fetthenne bepflanzt werden, die pflegleicht sind, Bienen und Insekten Nahrung bieten und in der Lage sind, Feinstaub zu filtern und Regenwasser zu speichern. Im Sommer sollen die Hochbeete zudem Verdunstungskühle bieten und so das Mikroklima positiv beeinflussen.

Mini-Wiesen für Mitte, Ahlem, Limmer, Badenstedt und Linden

Für das Pilotprojekt wurden fünf Haltestellen in dichtbebauten und stark versiegelten Stadtteilen Hannovers ausgewählt – Steintor (Fahrtrichtung Dedensen/Pattensen), Tegtmeyerallee (Fahrtrichtung Letter), Tegtmeyerstraße (Fahrtrichtung Ahlem), Schulzentrum Badenstedt (Fahrtrichtung Lenthe) und Bf. Linden/Fischerhof (Fahrtrichtung Lindener Marktplatz).

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Umbaukosten in Höhe von einmalig 100.000 Euro soll den Angaben zufolge die Region Hannover tragen, Pflege und Monitoring in Höhe von rund 5.000 Euro die Stadt Hannover. Ob das Pilotprojekt genehmigt wird, entscheidet sich nach Angaben der Region noch im September 2021.

Von epd