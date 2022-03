Hannover

Klönen mit der Crew, Daddeln auf dem Handy, Entspannen bis zum Auftritt: Pietro Lombardi (29) ist schon am Nachmittag des 26. März in der Swiss Life Hall in Hannover angekommen. Und während wir ihn vor dem Konzert Backstage getroffen haben, warteten bereits viele Fans bei frühlingshaftem Wetter auf den Einlass in die Halle.

Ein bisschen müde sieht er aus, kein Wunder: Am Vortag hat er in Köln in der ausverkauften Lanxess Arena gespielt, vor 12.000 Fans auf der Bühne seine größten Hits gesungen. „Das war wirklich nicht zu toppen“, so der 29-Jährige über die Show, „ich glaube, nur der Madison Square Garden in New York ist als Multifunktionsarena erfolgreicher.“ Er freut sich, dass in Köln Familie mitgefeiert hat, außerdem waren Freunde wie Hannovers Comedian Oliver Pocher (44) dabei, Sänger Giovanni Zarrella (44, sang mit ihm sogar einen Song!), dessen Frau Jana Ina (45) sowie Lombardi-Kumpel Stefano Zarrella (31).

Warten auf den Einlass: Dutzende Fans von Pietro Lombardi standen schon Stunden vor der Show an der Swiss Life Hall an. Quelle: Mirjana Cvjetkovic

Dass die Show in Hannover auch super wird, davon ist Lombardi überzeugt: „Meine Stimme hat die gesamte Tour über krass mitgemacht. Das hätte ich nicht gedacht, ich habe gar keine Probleme mit der Stimme.“ Ehe er die auf der Bühne mit Liedern wie „Ich lass Dich nicht los“ benutzt hat, traf er sich noch mit 45 Fans, die VIP-Tickets gekauft hatten: Sie durften mit ihrem Idol ein Foto machen, sich Autogramme geben lassen und Fragen stellen, einen Blick hinter Kulissen werfen. „Ich mag die persönlichen Kontakte zu allen und will jeden Fan in die Show involvieren. Wir sind eine Gemeinschaft.“

Backstage: Pietro Lombardi und NP-Reporterin Mirjana Cvjetkovic in der Swiss Life Hall. Quelle: Samantha Franson

Dafür hatte er dann keine Zeit, Sightseeing in Hannover zu betreiben: „Ich habe bisher noch nicht viel von der Stadt gesehen, bis auf das Fußballstadion.“ Ist ja auch gleich nebenan. Beim nächsten Mal dann!