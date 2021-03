Hannover: Physiotherapeut berichtet über Impf-Realsatire

Hannover

In dem Satire-Roman „Catch 22“ können amerikanische Soldaten dem Kriegsdienst nur entfliehen, wenn sie geisteskrank sind. Allerdings ist die Krankmeldung eines Soldaten, um dem Morden und dem eigenen Tod zu entkommen, gerade ein Ausdruck von geistiger Gesundheit. Der Physiotherapeut Torben Fedder (47) aus Hannover sieht sich gerade in so einer Realsatire gefangen.

Die NP berichtete über Fedder, weil er trotz höchster Priorität keinen Impftermin bekam. Sein Berufsverband hatte durchgesetzt, dass die Impfverordnung am 8. Februar 2021 verändert wurde. Nun gehörten Physiotherapeuten, die in Pflegeheimen Senioren behandeln, in die höchste Priorität, mussten also zeitgleich mit den Über-80-Jährigen immunisiert werden.

Anmeldung für Impftermin scheiterte immer

„Bei der Hotline sagte man mir, dass man nicht wisse, wie man mit Physiotherapeuten umgehen solle“, erzählt Torben Fedder. Bei der Online-Anmeldung flog er immer raus, wenn er sein Geburtsjahr 1973 eingab. Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, habe er mit dem ersten Lockdown seine Besuche in den Seniorenheimen eingestellt. Er macht jetzt nur noch Hausbesuche bei Menschen, die zu Hause gepflegt werden. Und das auch nur, wenn sie der Behandlung nach Aufklärung über die Risiken zugestimmt haben.

Sein uneigennütziger und rücksichtsvoller Umgang mit den Patienten wurde ihm nun zum Verhängnis. Die Antwort der Stadt Hannover: „Sollten Sie weder in stationären Einrichtungen noch in Krankenhäusern tätig sein, bitten wir Sie abzuwarten, bis das Land Niedersachsen die Vergabe von Impfterminen für Impfungen mit beruflicher Indikation über ihre Hotline-Telefonnummer sowie online über das Impfportal freischaltet.“

Rücksichtnahme wird dem Physiotherapeuten zum Verhängnis

Die Reaktion des Physiotherapeuten: „Ich habe mir selbst ins Knie geschossen.“ Und stellt resigniert fest: „Anscheinend macht das Land Niedersachsen Unterschiede zwischen der Therapie in Heim und häuslicher Pflege“, sagt Torben Fedder.

Seine Hoffnung lautet nun: „Hoffentlich impfen bald die Hausärzte.“ Aus Regierungskreisen heißt es, dass damit nach Ostern begonnen werden soll. Aber hieß es nicht auch im vergangenen Jahr, dass es eine wirksame Corona-App geben wird. War nicht mal die Rede von genügend Impfstoff? Diese Realsatire ist noch lange nicht zu Ende.

Von Thomas Nagel