Hannover

Torben Fedder (47) tut alles, um eine Corona-Infektion zu vermeiden. „Meine privaten Kontakte habe ich auf Null reduziert. Ich habe meine 22-jährige Tochter deswegen seit Monaten nicht gesehen.“ Doch für den Physiotherapeut ist enger Kontakt zu Menschen unvermeidbar. Zumal er auch in Pflegeheimen Menschen therapiert.

Sein Problem: „Ich bekomme keine Impfung.“ Bei der Impfhotline habe man ihm gesagt, dass man nicht wisse, wie man mit Physiotherapeuten umgehen solle. Bei der Online-Anmeldung fliegt er sofort raus, wenn er sein Geburtsdatum 1973 eingibt.

Physiotherapeut Fedder ist in der höchsten Priorität

Laut Physiotherapeutenverband gehören Kollegen wie Torben Fedder in die höchste Priorität. Begründung: Krankengymnasten, die pflegebedürftige Menschen behandeln, müssen zuerst immunisiert werden. Das besagt zumindest Paragraf 2 Nr. 3 der Impfverordnung vom 8. Februar 2021. Der Berufsverband äußert sich erleichtert, dass diese „Regelungslücke“ nach politischem Druck beseitigt worden sei. Alle anderen Physiotherapeuten genießen eine hohe Priorität.

Doch was nutzt es, im Recht zu sein – und trotzdem ungeimpft zu bleiben? „Ich kann machen, was ich will, ich bekomme keinen Termin“, sagt Torben Fedder. Er hat sich auf die neue Lage, so gut es geht, eingestellt. „Ich habe meine Hausbesuche in Pflegeheimen komplett eingestellt, und die privaten Hausbesuche auf ein Minimum reduziert.“

Region verimpft Astrazeneca an Pflege- und Arztpersonal

Doch er sagt auch: „Ich gefährde jeden Tag Dutzende von Menschen und ihre Angehörigen.“ Er hat auch schon eine Mail an das Gesundheitsministerium geschrieben – eine Verzweiflungstat. Und der Physiotherapeut Fedder erklärt: „Ich würde sofort Astrazeneca nehmen.“ Dieser Impfstoff ist nur für Unter-65-Jährige zugelassen. Soll aber paradoxerweise in großer Zahl vorhanden sein.

Regionssprecher Christoph Borschel erklärte am Dienstag, dass das Vakzin von Astrazeneca von den mobilen Impfteams gespritzt werde. Vor allem profitiere das Personal in ambulanten Pflegeeinrichtungen, Tagespflegeeinrichtungen oder Facharztpraxen davon. Vereinzelte Vakzindosen, die nicht verabreicht werden können, gingen zurück in die Lager. Und werden dann am nächsten Tag gespritzt. Dank einer Nachrückerliste werde verhindert, dass Impfstoffe weggeworfen werden müssten.

Von Thomas Nagel